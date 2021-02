VIDEO: Film realizat de Studioul Sahia în 1980, dedicat Colegiului ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Imagini inedite

O femeie din Sebeș a găsit o soluție la problema pe care o avea cu ratele, prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar – CSALB.

”Aveam trei credite făcute la aceeași bancă, însă după decesul soțului nu le mai puteam plăti din pensia mea de fost cadru didactic. Din acest motiv, timp de doi ani am fost nevoită să mă reangajez. Anul trecut am apelat și la amânarea cu 9 luni a ratelor, în speranța că îmi voi reveni.

Am depus o cererea la CSALB pe 7 ianuarie, fără să am mari așteptări. Dar, după doar două săptămâni am primit o mare bucurie. Conciliatorul Dragoș Gheorghe a propus unificarea creditelor în unul singur și o perioadă de grație de șase luni, timp în care nu plătesc dobânda.

Tot conciliatorul a propus ca pentru ultimele 30 de luni din credit rata lunară să scadă de la 1.600 de lei la 1.200 de lei.

Din fericire banca a acceptat, iar reducerea totală este de aproximativ 4.000 de euro, fără de care nu știu cum m-aș fi descurcat” a spus Angela Pantiloiu, din Sebeș, potrivit unui comunicat de presă transmis de CSALB.

Potrivit Numărul cererilor soluționate amiabil în 2020 (direct de părți, dar după sesizarea CSALB), a înregistrat o creștere cu 32% față de anul anterior.

Procentul cererilor clasate din total a scăzut la 28% în 2020 (de la 31% în 2019 și 45% în 2018). Multe cereri au fost clasate din motive obiective.

”Astfel, 435 cereri au fost respinse de bănci pentru că se refereau la radierea din Biroul de Credit, erau solicitări referitoare la creditele de tip ”Prima Casă”, prima de stat, creanțe cesionate, adică se refereau la situații pentru care există legislații speciale.

În cazul a 260 de cereri clasate de bănci considerăm că motivele de respingere invocate sunt nejustificate” se arată în comunicat.

În 2020 consumatorii au trimis către IFN-uri 576 cereri. Doar 22 de cereri s-au transformat în dosare (au fost acceptate pentru negociere). Alte 63 de cereri au fost soluționate amiabil (fără parcurgerea procesului de conciliere).

”În rândul IFN-urilor există încă inerția de a nu da curs negocierilor solicitate de clienții lor. Acest fapt vine, probabil, și din valoarea mai mică a contractelor de credit din această piață, comparativ cu piața bancară.

Credem că nu suma beneficiilor trebuie să fie un criteriu de acceptare a concilierii, ci mulțumirea consumatorului și fidelizarea acestuia”, concluzionează reprezentanții CSALB.

Valoarea beneficiilor obținute din negocierile consumatori-bănci/IFN în cei cinci ani de activitate ai CSALB a depășit 4 milioane de Euro.

În condițiile reducerii numărului de dosare și a recordului valoric în ceea ce privește beneficiile obținute anul trecut, a crescut valoarea medie a beneficiilor per dosar finalizat prin împăcarea părților (hotărâre). Dacă în 2019 valoarea medie/hotărâre era de 2.700 de euro, în 2020 a fost de 3.700 de euro.

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.