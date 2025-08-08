Eveniment
Doi pompieri militari ai ISU Alba au fost trecuți în rezervă, după ani de luptă cu focul. Ce mesaj au avut colegii lor
Trecere în rezervă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Colonelul Spătăcian Liviu Ioan și Plutonierul Adjutant-șef Bogasiu Mirel și-au încheiat activitatea după decenii de muncă și dedicare.
„Cu profund respect și recunoștință, am onorat trecerea în rezervă a doi colegi, Colonelul Spatacian Liviu Ioan și Plutonierul Adjutant-șef Bogasiu Mirel. Carierele lor militare de excepție au ajuns la un final onorabil, marcând un moment de celebrare a deceniilor de serviciu neîntrerupt și dedicare exemplară în arma pompierilor.
Colonelul Spătăcian Liviu Ioan, fost comandant al Detașamentului Alba Iulia și ulterior Șef Centru Operațional. Pe parcursul anilor, a demonstrat un profesionalism desăvârșit, devenind un mentor și o sursă de inspirație pentru tinerii pompieri.
Contribuția sa la formarea noilor generații și la menținerea unui standard înalt de excelență rămâne o moștenire valoroasă.
Plutonierul Adjutant-șef Bogasiu Mirel, care a îndeplinit rolul de Șef de Tură, a fost mai mult decât un simplu profesionist. Fie că a fost vorba despre incendii sau accidente rutiere, colegul nostru a fost acolo – calm, profesionist și curajos, dedicându-și viața salvării semenilor.
Contribuția colegilor noștri la siguranța comunității și la dezvoltarea profesională a colegilor este o moștenire ce va dăinui. Încheind acest capitol al carierei lor profesionale, le dorim o pensie binemeritată, plină de liniște și bucurii”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
