ACCIDENT RUTIER :O fetiță de 12 ani din Șard care a trecut strada printr-un loc interzis a fost lovită de o mașină

O minoră de 12 ani a fost rănită, după ce a fost lovită de o mașină. Accidentul s-a petrecut pe raza localității Șard. Accidentul rutier a avut loc vineri, 8 august, în jurul orei 11.00, pe DN 74.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, minora a trecut strada printr-un loc nepermis. În acel moment a fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani, de loc din localitatea Ighiu.

Minora a fost rănită și a fost transportată de urgență la spital.

Polițiștii din Alba au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

