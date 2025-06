VIDEO Final de an școlar la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: 106 absolvenți și-au luat rămas bun de la colegi

Final de an școlar la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: 106 elevi militari au fost prezenți pentru ultima oară în careul colegiului militar din Alba Iulia, joi, 19 iunie 2025.

Un moment emoționant pentru absolvenți, prin care aceștia și-au luat rămas bun de la cei patru ani de liceu, de la colegi, cadre didactice și militare.

În cadrul festivității au fost incluse momente specifice cum ar fi acordarea premiilor de onoare, premierea elevilor olimpici și a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, predarea-primirea cheii generațiilor și dezvelirea tabloului Promoției 74, promoție ce poartă denumirea onorifică ,,Regina Maria – 150”.

În total, în curtea interioară a Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” au fost prezenți peste 570 de elevi din toți anii de studiu alături, de părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

”A fost un an marcat de foarte mult efort, perseverență din partea tuturor, elevi, cadre didactice, cadre militare. La fel ca și anii trecuți, am avut zeci de calificări la etapele naționale ale Olimpiadelor. Am avut participări la foarte multe concursuri școlare”, a declarat Ioana Popa, purtătorul de cuvânt al Colegiului.

De la elev, la absolvent

”În primul rând, plec cu amintirile din clasa a IX-a: cu primele momente petrecute în acest colegiu, cu întâlnirea colegilor, cu lecțiile despre cum trebuie purtată uniforma militară, cum să ne legăm corect nodul la cravată, ce înseamnă să fii punctual la o adunare sau să îndeplinești un ordin.

De asemenea, plecăm și cu amintirile plăcute ale rezultatelor bune și foarte bune obținute la învățătură, la concursuri și la olimpiade. Plecăm, într-un fel, și cu câteva amintiri mai puțin plăcute, însă consider că și acestea fac parte din firescul lucrurilor”, a declarat Flavius Taflan, absolvent al colegiului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News