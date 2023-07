VIDEO: Gicu și Sorina Grozav, nunta anului în sportul românesc. Petrecerea a avut loc la un hotel de lux din Brașov

Fotbalistul albaiulian Gicu Grozav și handbalista Sorina Grozav au făcut nunta sâmbătă seara, la Brașov. Petrecerea a avut loc la un hotel de 4 stele situat aproape de centrul municipiului.

Gheorghe Grozav, jucător cu 30 de selecții la echipa națională, s-a căsătorit civil în luna mai 2022, tot la Brașov, cu Sorina Tîrcă, campioană de handbal feminin a României.

Sâmbătă, pe 8 iulie 2023, cei doi au avut programată cununia religioasă, nașii cuplului fiind Ionuț, fratele lui Gicu și Cosmina Grozav. După cununie a fost organizată o petrecere la un hotel de lux din Brașov, scrie monitorulexpres.ro.

Gicu și Sorina au dat startul petrecerii cu dansul mirilor, pe melodia lui Ryan Mack – Forever and Ever and Always.

La nuntă au fost prezenți peste 300 de invitați, între care o mulțime de sportivi, colegi și prieteni ale celor doi. Printre cei prezenți s-a numărat și Cornel Țălnar, unchiul fotbalistului.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News