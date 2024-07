VIDEO: Inagurarea a cinci trasee de bicicletă din județul Alba, care totalizează aproximativ 300 de kilometri

Inagurarea a cinci trasee de bicicletă din județul Alba, totalizând aproximativ 300 de kilometri, are loc duminică. Rutele sunt marcate și semnalizate (inclusiv track GPS disponibil), și sunt agreate de autoritățile locale din judet.

Evenimentul este organizat de Biciclim, care a invitat pasionații să participe la eveniment. Startul se dă la ora 11 în fața Primăriei Ighiu și se încheie la ora 16 la Pensiunea Casa Negrea din Ighiu.

Președintele Biciclim Alba, Dorin Dârloșan, a spus că fiecare traseu are un cod QR, care conține o mulțime de informații.

Acestea pot fi accesate de pe panourile amplasate în zona celor 5 primării de pe trasee.

El spune că este unul dintre cele mai mari proiecte de acest gen.

”ELIS ROUTES by BICICLIM, prin intermediul cărora o să descoperim împreună frumusețea și pitorescul locurilor. Cele cinci trasee însumează o distanță totală de aproximativ 300 km.

Traseul 1 – grad de pregătire începători / mediu – Primaria Ighiu – Lacul Iezer ( 30 de kilometri cu 600 de metri diferență de nivel)

Traseul 2 – grad de pregătire mediu / avansați – Primăria Ighiu – Lacul Iezer – Platoul Ciumerna – Țelna (45 de kilometri cu 1200 de meeri diferență de nivel)

”La Iezer vă așteptăm cu plăcinte delicioase, apă și banane, iar la final, la Casa Negrea, cu un ceaun și degustare de vinuri.

Asociația de Reconstituire Istorică ”ACVILA ROMANĂ Alba Iulia” va fi alături de noi cu o prezentare de echipament militar roman.

Nu uitați, bicicleta și casca de ciclism, sunt obligatorii!”au transmis organizatorii.

Primarul din Ighiu, Traian Rusu, a vorbit despre aceste trasee și a spus că ele vorcontribui la dezvoltarea turistică a zonei.

Cele 5 trasee inaugurate se numesc Elis Routes by Biciclim. Cel mai lung dintre ele are 81,82 de kilometri și o elevație de 1.177 de metri, iar cel mai scurt are 49 de kilometri. .

