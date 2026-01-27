VIDEO: Incendiu pe autostrada A10 sens Alba Iulia-Sebeș. Remorca unui camion a luat foc

Un incendiu a fost semnalat în noaptea de luni spre marți pe autostrada A10, sensul de mers Alba Iulia - Sebeș. Remorca unui camion a luat foc.

Potrivit ISU Alba, la fața locului acționează Detașamentul de pompieri Alba Iulia. Incendiul este la kilometrul 4 al autostrăzii.



Pompierii s-au deplasat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o remorcă a unui camion, încărcată cu mase plastice.

Nu sunt persoane rănite.

imagini: ISU Alba

