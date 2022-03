VIDEO: Incident pe platoul unei televiziuni din Rusia. O jurnalistă a afișat un banner anti-război. Riscă 15 ani de pușcărie

O jurnalistă a postului tv de propagandă Pervîi Kanal (Canal 1) din Rusia a intrat în cadru în timpul unei emisiuni de știri în direct, purtând o pancartă pe care scria „Nu Războiului”.

Secvența a durat doar câteva secunde. Agențiile ruse de știri au relatat că ulterior jurnalista a fost reținută și acuzată de „discreditarea forțelor armate”. Potrivit legii din Rusia, riscă 15 ani de închisoare.

În imaginile distribuite pe scară largă în Rusia, inclusiv pe aplicaţia de social media Telegram, se vede cum femeia intră în cadrul din spatele prezentatoarei.

„Nu războiului! Opriţi războiul. Nu credeţi propaganda. Vă mint, ruşi împotriva războiului”, scrie în engleză și în rusă pe pancarta pe care a agitat-o în spatele prezentatoarei tv, potrivit BBC.

Jurnalista care a protestat în acest fel este Marina Ovsiannikova, editor la Canal 1, unul dintre cele mai urmărite din Rusia.

