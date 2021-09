VIDEO: Jurnalistă ProTV, agresată la congresul PNL. Motreanu, Bode și Sighiartău ar fi văzut faza, dar au ignorat-o

”Din momentul de față între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există nici un parteneriat. Luni îmi voi depune demisia” a spus Ludovic Orban, după anunțarea rezultatelor votului.

Este vorba despre demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

”Demisia mea va fi luni la prima oră pe masa președinetului ales Florin Cîțu”, a adăugat acesta.

Orban a pierdut președinția PNL, în fața lui Florin Cîțu.

Declarații Ludovic Orban:

„Încep prin a le mulțumi colegilor care mi-au acprdat încrederea în condițiile în care s-a desfășurat acest congres.

Îl felicit pe Florin Cîțu. Am apărat valorile liberale și am cționat pentru a pune în practică idealurile liberale, voi rămâne constat pentru apărarea valorilor liberale și voi contina să acționez așa cum am făcut-o și până acum”