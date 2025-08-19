Connect with us

Eveniment

Locuri de muncă în Alba: 511 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum O oră

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 19 august.

Sunt vacante 511 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • LUKFOOD TEAM S.R.L. – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com
  • DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
  • DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
  • COSTUMANIA KIDS S.R.L. – croitor – 1 – 0770181253
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • SC SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – curatitor-sablator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0751163676
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • SC HERMES BM – femeie de serviciu – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0745645001
  • PROFI ROM FOOD SRL – director magazin – 1 – 0372568911
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 6 – 0723278582
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – asistent medical generalist – 5 – 0723278582
  • SC HR & SAFETY SOLUTIONS AB SRL – cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – 1 – 0733714904
  • Cresa Crestem Frumos – educator puericultor – 1 – 0744627922
  • Cresa Crestem Frumos – ingrijitor grupa invatamant prescolar – 1 – 0744627922
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • ROTI BUNE TECH – administrator societate comerciala – 1 – 0775360772
  • ROTI BUNE TECH – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0775360772
  • CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • PHYSIOBASIC S.R.L. – terapeut ocupational – 2 – 0723278582
  • ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
  • ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
  • FLANCO RETAIL SA – director magazin – 1 – 0212038100
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare retele electrice – 4 – 0264205069
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0745645001
  • SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • FLOREA GRUP SRL – camerista hotel – 4 – 0730230700
  • ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0728014600
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 2 – 0744535199
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
  • DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0784834833
  • ESTETIC LINE BY DIANA – manichiurist – 1 – 0740611644
  • RARA ONE – administrator societate comerciala – 1 – 0741990358
  • TRANSILVANIA FORWARD – specialist marketing – 1 – 0764590073
  • ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 1 – 0742924527
  • ALBATROS GOLD SRL – manipulant marfuri – 1 – 0728014600
  • CODY ART SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740896362
  • STOMODEUM SRL – medic stomatolog – 1 – 0744342344

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
  • GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
  • GALWAY SPORT SRL – gestionar depozit – 1 – 0258865646
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • GEORGIA CATERING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743016221
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218
    THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 30 – resurseumane@prebet.ro
  • GEORGIA CATERING SRL – bucatar – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743016221

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • SC NEOMOBITEC SRL – tâmplar universal – 2 – 0743972530
  • SC NEOMOBITEC SRL – secretara prelucrare texte – 1 – 0743972530

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0751163676
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
  • TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
  • DARIUS CONSULTING SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0743150974
  • S.S.H. HIDROSERV S.A. – inginer programare si optimizare a instalatiilor si proceselor energetice – 1 – 0372479405
  • S.S.H. HIDROSERV S.A. – electrician montare si reparatii echipament electric din centrale, statii si posturi de transformare electrice – 2 – 0372479405
  • S.S.H. HIDROSERV S.A. – lacatus-montator agregate energetice si de transport – 4 – 0372479405
  • DUPEX SRL – lucrator gestionar – 1 – 0258731066
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 1 – 0743515200
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 4 – 0747807111
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – tehnician în industria alimentara – 1 – 0747807111
  • VULS GUARD SRL – inginer de sistem software – 1 – 0743199310
  • OWA PRO S.R.L. – lucrator comercial – 5 – enescuionela60@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL CONF SA – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0258877555
  • ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 5 – 0258877555

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • ARIESUL SA – electrician auto – 1 – 0746104436
  • ARIESUL SA – sef atelier – 1 – 0746104436
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ARCOM SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258715342

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – vânzator la domiciliul clientului pe baza de comanda – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – curier – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – sudor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – zidar rosar-tencuitor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • MINIMAL STAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258752505

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LA LUNA IMOBILIARE SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0745623381
  • ANCA LIDER SRL – zidar pietrar – 1 – 0745623381
  • TELESENIOR S.R.L – telefonist – 1 – 0735567857
  • VENUS IMPEX SRL – ambalator manual – 5 – 0729399965
  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – consilier juridic – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 5 – 0740195535
  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AIUDUL DE SUS – PAGUS BECOFERM SRL – director general societate comerciala – 1 – 0742351869
  • AMPOITA – SC TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
  • AMPOITA – ZEUS TRANSPORT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – zeus_transport@yahoo.com
  • BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745
  • BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745
  • BILANESTI – APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. – director societate comerciala – 1 – 0742638126
  • BISTRA – APUSENI PRODUCTION S.R.L. – consilier juridic – 1 – 0741078145
  • BISTRA – ATELIER DE LOCUINTE S.R.L – manager general – 1 – 0757256460
  • BISTRA – ATELIER DE LOCUINTE S.R.L – designer industrial – 1 – 0757256460
  • CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. – femeie de serviciu – 1 – 0752066296
  • CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. – infirmier/infirmiera – 1 – 0752066296
  • CASA DE PIATRA – Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA – ghid de turism intern (local) – 2 – 0752841898
  • CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – tractorist – 1 – 0753051414
  • CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – mecanic masini agricole – 1 – 0753051414
  • COLTESTI – DE COLȚEȘTI S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0726149909
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
  • LANCRAM – PIC INTERLOGISTIC SRL – mecanic auto – 3 – 0737899539
  • LANCRAM – PIC INTERLOGISTIC SRL – gestionar depozit – 1 – 0737899539
  • LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0748905157
  • LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – tâmplar universal – 3 – 0748905157
  • MICESTI – Ferro Arta Sorin SRL – sudor – 1 – 0744535199
  • MICESTI – Ferro Arta Sorin SRL – muncitor necalificat în metalurgie – 1 – 0744535199
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
  • MIHALT – HATEGAN ART & GRAPHICS SRL – grafician – 2 – 0744535199
  • MIHALT – LINDEEA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0768896832
  • MIHALT – LINDEEA SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0768896832
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – gestionar depozit – 1 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – manager – 1 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – agent comercial – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – facturist – 1 – 0756164258
  • OARDA – SCANDIA RETAIL SRL – lucrator comercial – 3 – 0258811714
  • OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
  • OARDA – SATROTEC SRL – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
  • OARDA – DONEDO CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744671434
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – montator placaje interioare si exterioare – 5 – 0729399259
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 5 – 0729399259
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – 0729399259
  • PETRESTI – ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA – femeie de serviciu – 1 – 0741216050
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
  • RUNCURI – ADAM BUSINESS SOLUTIONS SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0741161741
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
  • VALEA LUNGA – APOLLO PROBALAST SRL – pavator – 1 – 0258888091
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
  • VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 28 de minute

Intervenții de dezinsecție și deratizare la Sebeș, în perioada 21-22 august. Recomandări pentru cetățeni
Evenimentacum 43 de minute

Miercuri: Vernisajul expoziției „Un meșter crucer – Vasile Marin – și povestea credinței sale cioplite în lemn”, la Museikon
Evenimentacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 511 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 2 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru angajați
Actualitateacum 13 ore

Primăria Ciugud solicită Guvernului să nu anuleze proiecte europene ce pot fi realizate în termen. Ce este ”Școala viitorului”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Administrațieacum 2 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru angajați
bl
Economieacum 12 ore

Cât cresc prețurile la chirii, în apropierea noului an universitar. Ce oferte sunt în marile orașe
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 13 ore

Primăria Ciugud solicită Guvernului să nu anuleze proiecte europene ce pot fi realizate în termen. Ce este ”Școala viitorului”
Administrațieacum 14 ore

Guvern: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată. Ce proiecte vor primi finanțare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Evenimentacum o zi

Maestrul FIDE Marius Ceteraș din Alba, reales membru al Consiliului Director al Federației Române de Șah
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Vremea până în 15 septembrie. Mai răcoros, câteva ploi. Condiții meteo la finalul verii 2025 și începutul toamnei
credit foto: Radu Lupu
Evenimentacum 4 ore

19 august, Ziua mondială a fotografiei. Semnificațiile sărbătorii ce evidențiază că imaginea valorează cât o mie de cuvinte
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Evenimentacum 2 zile

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Câți bani primesc elevii din Alba pentru transport la școală cu autobuz sau microbuz. CJ aprobă suma forfetară
Educațieacum 18 ore

Definitivat 2026: calendarul examenului, în consultare publică. Înscrieri până în 10 octombrie. Când va fi proba scrisă
Mai mult din Educatie