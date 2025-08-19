Eveniment
Locuri de muncă în Alba: 511 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 19 august.
Sunt vacante 511 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări Alba Iulia
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- LUKFOOD TEAM S.R.L. – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com
- DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
- DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
- DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
- COSTUMANIA KIDS S.R.L. – croitor – 1 – 0770181253
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
- SC SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – curatitor-sablator – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
- SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
- ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0751163676
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
- SC HERMES BM – femeie de serviciu – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0745645001
- PROFI ROM FOOD SRL – director magazin – 1 – 0372568911
- SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
- BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 6 – 0723278582
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
- KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
- BIO TERAPIA PLUS SRL – asistent medical generalist – 5 – 0723278582
- SC HR & SAFETY SOLUTIONS AB SRL – cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – 1 – 0733714904
- Cresa Crestem Frumos – educator puericultor – 1 – 0744627922
- Cresa Crestem Frumos – ingrijitor grupa invatamant prescolar – 1 – 0744627922
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
- ROTI BUNE TECH – administrator societate comerciala – 1 – 0775360772
- ROTI BUNE TECH – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0775360772
- CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
- PHYSIOBASIC S.R.L. – terapeut ocupational – 2 – 0723278582
- ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
- ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
- FLANCO RETAIL SA – director magazin – 1 – 0212038100
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare retele electrice – 4 – 0264205069
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0745645001
- SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365404203
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- FLOREA GRUP SRL – camerista hotel – 4 – 0730230700
- ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0728014600
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 2 – 0744535199
- DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
- DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0784834833
- ESTETIC LINE BY DIANA – manichiurist – 1 – 0740611644
- RARA ONE – administrator societate comerciala – 1 – 0741990358
- TRANSILVANIA FORWARD – specialist marketing – 1 – 0764590073
- ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 1 – 0742924527
- ALBATROS GOLD SRL – manipulant marfuri – 1 – 0728014600
- CODY ART SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740896362
- STOMODEUM SRL – medic stomatolog – 1 – 0744342344
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
- MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
- GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
- GALWAY SPORT SRL – gestionar depozit – 1 – 0258865646
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
- GEORGIA CATERING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743016221
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
- THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218
THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
- PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 30 – resurseumane@prebet.ro
- GEORGIA CATERING SRL – bucatar – 1 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743016221
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- SC NEOMOBITEC SRL – tâmplar universal – 2 – 0743972530
- SC NEOMOBITEC SRL – secretara prelucrare texte – 1 – 0743972530
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0751163676
- PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
- TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
- TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
- DARIUS CONSULTING SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0743150974
- S.S.H. HIDROSERV S.A. – inginer programare si optimizare a instalatiilor si proceselor energetice – 1 – 0372479405
- S.S.H. HIDROSERV S.A. – electrician montare si reparatii echipament electric din centrale, statii si posturi de transformare electrice – 2 – 0372479405
- S.S.H. HIDROSERV S.A. – lacatus-montator agregate energetice si de transport – 4 – 0372479405
- DUPEX SRL – lucrator gestionar – 1 – 0258731066
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 1 – 0743515200
- OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 4 – 0747807111
- OPRIŢA BUSINESS SRL – tehnician în industria alimentara – 1 – 0747807111
- VULS GUARD SRL – inginer de sistem software – 1 – 0743199310
- OWA PRO S.R.L. – lucrator comercial – 5 – enescuionela60@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137
Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ARIESUL CONF SA – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0258877555
- ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 5 – 0258877555
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- ARIESUL SA – electrician auto – 1 – 0746104436
- ARIESUL SA – sef atelier – 1 – 0746104436
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
- ARCOM SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258715342
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – vânzator la domiciliul clientului pe baza de comanda – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – curier – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – sudor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – zidar rosar-tencuitor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
- MINIMAL STAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258752505
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- LA LUNA IMOBILIARE SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0745623381
- ANCA LIDER SRL – zidar pietrar – 1 – 0745623381
- TELESENIOR S.R.L – telefonist – 1 – 0735567857
- VENUS IMPEX SRL – ambalator manual – 5 – 0729399965
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – consilier juridic – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 5 – 0740195535
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AIUDUL DE SUS – PAGUS BECOFERM SRL – director general societate comerciala – 1 – 0742351869
- AMPOITA – SC TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
- AMPOITA – ZEUS TRANSPORT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – zeus_transport@yahoo.com
- BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745
- BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745
- BILANESTI – APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. – director societate comerciala – 1 – 0742638126
- BISTRA – APUSENI PRODUCTION S.R.L. – consilier juridic – 1 – 0741078145
- BISTRA – ATELIER DE LOCUINTE S.R.L – manager general – 1 – 0757256460
- BISTRA – ATELIER DE LOCUINTE S.R.L – designer industrial – 1 – 0757256460
- CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. – femeie de serviciu – 1 – 0752066296
- CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. – infirmier/infirmiera – 1 – 0752066296
- CASA DE PIATRA – Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA – ghid de turism intern (local) – 2 – 0752841898
- CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – tractorist – 1 – 0753051414
- CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – mecanic masini agricole – 1 – 0753051414
- COLTESTI – DE COLȚEȘTI S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0726149909
- DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
- GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GARDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
- LANCRAM – PIC INTERLOGISTIC SRL – mecanic auto – 3 – 0737899539
- LANCRAM – PIC INTERLOGISTIC SRL – gestionar depozit – 1 – 0737899539
- LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0748905157
- LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – tâmplar universal – 3 – 0748905157
- MICESTI – Ferro Arta Sorin SRL – sudor – 1 – 0744535199
- MICESTI – Ferro Arta Sorin SRL – muncitor necalificat în metalurgie – 1 – 0744535199
- MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
- MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
- MIHALT – HATEGAN ART & GRAPHICS SRL – grafician – 2 – 0744535199
- MIHALT – LINDEEA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0768896832
- MIHALT – LINDEEA SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0768896832
- OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 2 – 0756164258
- OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – gestionar depozit – 1 – 0756164258
- OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – manager – 1 – 0756164258
- OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756164258
- OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – agent comercial – 2 – 0756164258
- OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – facturist – 1 – 0756164258
- OARDA – SCANDIA RETAIL SRL – lucrator comercial – 3 – 0258811714
- OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
- OARDA – SATROTEC SRL – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
- OARDA – DONEDO CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744671434
- PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – montator placaje interioare si exterioare – 5 – 0729399259
- PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 5 – 0729399259
- PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – 0729399259
- PETRESTI – ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA – femeie de serviciu – 1 – 0741216050
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
- RUNCURI – ADAM BUSINESS SOLUTIONS SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0741161741
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
- VALEA LUNGA – APOLLO PROBALAST SRL – pavator – 1 – 0258888091
- VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
- VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
- VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
