Restricții de circulație pe autostrada A1 în zona Sibiu. Atenționări pentru șoferi

Marți, 19 august sunt restricții de circulație pe autostrada A1 în zona Sibiu. DRDP Brașov anunță că este închisă o bretea de acces către autostradă în zona nodului rutier Sibiu Vest (zona Șura Mică).

Lucrările sunt programate în intervalul orar 5.00-18.00.

Intervenția vizează frezarea completă a stratului de uzură și așternerea unui covor asfaltic nou.

Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență în zona șantierului și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News