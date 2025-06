VIDEO: Lucrările de eficientizare energetică a Spitalului din Blaj continuă. Care este stadiul și când vor fi finalizate

Lucrările de eficientizare energetică a Spitalului din Blaj continuă în ritm susținut, a transmis marți primarul Gheorghe Valentin Rotar. Lucrarea în valoare de peste 5 milioane de euro, finanțată prin PNRR, se află ca procent de realizare undeva la 65%.

Investiția presupune lucrări de schimbare a acoperișului, de schimbare a geamurilor, a sistemul de încălzire și de iluminat în tot spitalul. Potrivit edilului, lucrările ar urma să fie finalizate până în luna decembrie.

Reamintim faptul că renovarea energetică a clădirii Spitalului Nou este realizată pe fonduri europene, prin PNRR, valoarea proiectului fiind de 17.955.044,17 lei (cu TVA).

„Odată realizată această lucrare, lucrările de reabilitare a condițiilor la Spitalul Municipal Blaj se apropie de sfârșit.

După ce am reabilitat etaje întregi, an de an câte un etaj sau două, această lucrare pe PNRR de reabilitare și eficientizarea energetică vine să întregească tot ceea ce înseamnă condiții pentru un act medical corect.

Sper că până în decembrie această lucrare să fie finalizată, iar Spitalul Municipal Blaj, așa cum ne dorim cu toții, să dispună de cele mai bune condiții pentru a avea un act medical de calitate bună aici la Blaj”, a precizat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

