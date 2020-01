VIDEO: Maestrul internațional Mihnea Costachi, transfer la CSM Unirea. Cel mai bun șahist din Alba Iulia este student la Oslo

Cel mai bun şahist albaiulian, Mihnea Costachi, s-a transferat la Clubul Sportiv Municipal “Unirea” Alba Iulia după cinci sezoane în care a jucat în Superliga Naţională la şah, pentru Politehnica Iaşi. Cu acest club a obţinut în ultimii doi ani titlul de campion naţional pe echipe.

Născut în 23 martie 2000 la Alba Iulia, Mihnea Costachi a început să joace şah la vârsta de 5 ani, fiind atras de sportul minţii încă de la primele antrenamente în cadrul clubului municipal albaiulian, unde a studiat sub îndrumarea maeştrilor Mihail Breaz şi Marius Ceteraş. A obţinut primul titlul de campion naţional de juniori în 2007, când a câştigat campionatul naţional de copii sub 8 ani, desi nu avea decât 7 ani. În 2008 a devenit primul sportiv român care a câstigat un titlu de campion al Uniunii Europene, câştigând grupa sa de vârstă în turneul desfăşurat la Murek (Austria).

Multiplu campion naţional şi european de juniori, Mihnea Costachi este juniorul român cu cele mai bune rezultate la campionatele mondiale de juniori la şah din ultimii 12 ani, obţinând locul 3 şi medalia de bronz în 2014 la juniori sub 14 ani, locul 7 în 2016 la juniori sub 16 ani şi locul 8 în 2019 la juniori sub 20 de ani.

În total, Mihnea a câştigat până acum peste 50 de medalii la campionatele naţionale, europene şi mondiale de juniori, dar a obţinut deja și primele succese notabile în competiţiile de seniori: locul 2 la Campionatul Naţional de şah rapid în 2014, locul 1 la Campionatul Naţional de blitz în 2015, locul 2 la Campionatul Naţional de blitz în 2017, locul 2 la Campionatul Naţional de blitz în 2018, locul 2 la Campionatul Naţional de blitz în 2019, locul 1 în Openul Internaţional al Bulgariei în 2018, locul 2 în proba de blitz la Openul Internaţional al României în 2018, locul 2 în turneul internațional de şah rapid Romgaz din 2017, locul 3 în turneul internațional de blitz Romgaz din 2017, semifinalist al turneului internațional de blitz de la Bunratty (Irlanda) în 2016 şi multe altele. Din 2016, Mihnea deţine titlul de maestru internaţional, având şi o normă de mare maestru internațional, titlu pe care îşi doreşte să îl obţină cât mai curând, transmite Marius Ceteraș.

În paralel cu activitatea şahistă, Mihnea a obţinut rezultate excelente şi în activitatea şcolară. Absolvent cu media 10 al Şcolii Gimnaziale “Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, şahistul albaiulian a urmat apoi Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, obţinând media 9,45 la examenul de Bacalaureat. Din toamna anului 2018 este student al Academiei de Studii Economice din Bucureşti la secţia Administrarea Afacerilor cu studiul în limba engleză.

Student la Oslo

În urma notelor foarte bune obţinute la examene, Mihnea a câştigat o bursă Erasmus la Oslo, chiar în ţara campionului mondial entitre la şah, Magnus Carlsen. În capital Norvegiei, şahistul albaiulian va studia în primele 5 luni ale acestui an la BI Norwegian Business School, cea mai mare facultate din Norvegia şi una dintre cele mai importante din Europa în domeniul economic şi administrativ.

“Pe lângă activitatea şcolară, una extrem de interesantă, m-am înscris la clubul de şah al universităţii, un club puternic, în care activează şi marele maestro internaţional Johan Salomon, campionul Norvegiei în 2016. Viaţa în Norvegia mi se pare mai sănătoasă şi mai interesantă, toţi norvegienii practicând mai multe sporturi. Şi eu am participat deja la mai multe activităţi interesante, printre care un concurs universitar de cros de 10 km, pe care l-am şi câştigat, dar şi la un concurs de sărituri în fiord urmate de saună, un sport foarte popular printre localnici”, a declarat Mihnea Costachi.

Promotor al şahului în rândul copiilor din Alba Iulia şi judeţul Alba

Mihnea îşi propune ca prin revenirea la clubul din oraşul natal să se implice în mai multe proiecte dedicate şahului juvenil. Pe lângă reprezentarea CSM Unirea Alba Iulia la competiţii naţionale şi internaţionale, Mihnea va oferi săptămânal câte o lecţie online unei grupe de elevi formată din cei mai activi junior ai clubului albaiulian. La revenirea în România, după finalizarea perioadei de studii de la Oslo, Mihnea va participa la mai multe acţiuni de promovare a şahului în Alba Iulia şi judeţul Alba. Până atunci însă va continua să promoveze municipiului Alba Iulia la competiţiile care participă în Norvegia şi speră să convingă cât mai mulţi norvegieni să viziteze oraşul nostru.

