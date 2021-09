VIDEO Ministrul Educației: Evaluarea elevilor din online este irelevantă. Notele de 8 sau 9 sunt ”un accident”

Evaluarea din online este complet irelevantă iar notele din învățământul online sunt „peste jumătate între 8.50 și 10”, potrivit declarațiilor ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu.

Acesta a declarat pentru DCNews că s-a uitat pe statistica de la nivel național, în privința predării online, și a ajuns la concluzia că notele de 8 sau 9 sunt „un accident”.

”Evaluarea în învățământul online, în opinia mea, este total irelevantă, pentru că niciodată, nimeni, niciun coleg profesor nu poate avea garanția că cel care a răspuns întrebărilor din spatele ecranului este chiar cel care trebuia să răspundă și nu este un frate mai mare, un părinte sau un profesor sau inteligența artificială.”

Sorin Cîmpeanu este de părere că notele din școala online „ne creează o imagine falsă” și „dacă cineva poate să mă convingă, să ne convingă, aș fi foarte fericit să poată să ne convingă că învățământul românesc are 50% din elevi merituoși”.

Ministrul Educației a mai spus că notele mari din mediul online sunt legate de dificultatea profesorilor de a evalua: „Știm foarte bine că profesorii au avut dificultăți în a evalua. Elevii, studenții sigur că avut șansa de a răspunde mult mai bine întrebărilor profesorilor în spatele unui ecran, cu camera și microfonul oprite”.

În anul 2019-2020 am avut cea mai mare rată de absolvire din ultimii 5 ani, dar și cel mai mic număr de elevi și studenți înscriși într-o formă de învățământ, potrivit datelor INS. Datele au apărut în contextul în care, în anul 2020, de la vârful Ministerului Educației au fost transmise mesaje de relaxare a evaluării și notării elevilor și studenților.

Extras din interviul cu cu ministrul Educației

Cîmpeanu: Pot să vă spun că din numărul total de elevi din România, avem jumătate care au primit note de peste 8.50 și pe care de consecință, sunt încadrați în categoria elevilor…

Răzvan Dumitrescu: Ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă era cu prezență fizică la școală.

Cîmpeanu: Când te uiți la statistică, ce note au fost la predarea online, notele sunt…. E un accident un 9 sau un 8.

Răzvan Dumitrescu: Ceea ce ne spuneți este terifiant, domnule ministru.

Cîmpeanu: Da, pentru că ne creează o imagine falsă. Atrag atenția asupra acestui pericol, pentru că, dacă cineva poate să mă convingă, să ne convingă, aș fi foarte fericit să poată să ne convingă că învățământul românesc are 50% din elevi merituoși. Am depăși cu mult și învățământul finlandez și alte sisteme de învățământ către care ne uităm cu admirație. Asta este situația. Am situația la nivel național, pe fiecare județ în parte, pe fiecare ciclu de învățământ.

Răzvan Dumitrescu: Și cum explică inspectoratele școlare?

Cîmpeanu: Notele sunt peste jumătate între 8.50 și 10. Știm foarte bine că profesorii au avut dificultăți în a evalua. Elevii, studenții sigur că avut șansa de a răspunde mult mai bine întrebărilor profesorilor în spatele unui ecran, cu camera și microfonul oprite. De asta, insist pe a cincea condiție, despre care nimeni nu vorbește, despre platforme dedicate și securizate pentru evaluarea online.