VIDEO Mircea Miclea, despre votul la alegeri: a fost expresia furiei oamenilor pe sistem, nu a TikTok-ului

Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, spune că explicația a ceea ce s-a întâmplat cu votul din decembrie este ”expresia acestei furii pe sistem, nu a TikTok-ului”.

Profesorul originar din Alba a fost invitat la podcastul Contraste de pe Cluj24.

”În lumea noastră contează mai degrabă spectacolul. Caii de circ sunt mai importanți decât caii de povară. Nu contează cine trage, contează cum arăți într-un spectacol. Aceasta este lumea în care trăim. N-are rost să o criticăm.”

”Ne masăm ego-ul. Uite ce grozavi suntem. Am postat și am primit cinci like-uri pentru că am pus o poză cu noi despre ce am mâncat la micul dejun. Să fim mai atenți la cum utilizăm tehnologia pentru a ne promova ego-ul. Pentru că, cu cât ne promovăm mai mult ego-ul prin rețelele de socializare, noi devenim în ce în ce mai manipulabili.”

”Alegerea din decembrie a fost expresia furiei oamenilor pe sistem, pe partidele care formează establishment-ul, pe elitele care ajung la putere doar ca să folosească puterea ca un mijloc de a extrage resurse din sistemul public pentru interesul personal. Explicația a ceea ce s-a întâmplat cu votul este expresia acestei furii pe sistem, nu a TikTok-ului”.

”Partidele și președintele au greșit major timp de 10 ani, mai ales de 4 ani de la ultimele alegeri, și atunci populația nu poate fi atât de ușor prostită cu TikTok-ul” – sunt câteva dintre declarațiile sale.

”Deci, repet, pot să fie greșeli în toate părțile. Dar ceea ce ne trebuie este înainte de acuza, să gândim. Să începem să analizăm lucid. Europa trebuie să analizeze lucid ce se întâmplă”, mai spune Miclea.

