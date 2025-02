VIDEO: Momentul când Călin Georgescu este săltat din trafic de poliție și procurori. Care a fost reacția față de anchetatori

Momentul când fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este oprit în trafic de poliție și procurori a fost făcut public pe rețeaua X.

Mai exact, la scurt timp după ce fostul candidat pro rus la alegerile prezidențiale a fost oprit în trafic, miercuri 26 februarie, un vlogger american, suținător a lui Georgescu, a făcut publice mai multe video-uri.

Este vorba despre vloggerul Mario Nawfal care a realizat mai multe interviuri cu Georgescu de-a lungul timpului. Georgescu a fost oprit în trafic de poliție și procurori.

La scurt timp după ce a fost oprit in trafic acesta și-a sunat avocatul care i-a spus să îi însoțească pe procurori la Parchetul General. Înainte de asta l-a întrebat pe procuror ”dacă este sigur”. Fără nici o emoție procurorul de caz i-a spus că ”este foarte sigur și că este un cetățean al României”.

Mai mult de atât, Georgescu a încercat să îl intimideze pe procuror și l-a întrebat dacă face totul ca la carte și dacă a fost la școală. La fel fără nici o emoție procurorul i-a spus că a fost la școală.



Apoi Georgescu a cerut să meargă la toaletă. Filmarea se oprește în momentul în care coboară din mașină. Apoi într-o altă filmare este arătat cum sta cu mâinile sus, pe o ușă pentru a fi percheziționat.

Video-ul postat de vloggerul din SUA se termină cu Georgescu care intră în WC-ul din clădirea Parchetului General.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA’S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!

Below is a video I just received from Calin Georgescu’s team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.

This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025