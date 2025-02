Legionarul Marian Motocu l-a invitat pe Călin Georgescu la Alba Iulia: ”Să ne putem da taină”. Înregistrare telefonică

Extremistul de dreapta, Marian Motocu și lider al organizației ”Mișcarea 41 pentru România”, organizație cu valențe legionare apare într-o înregistrare alături de Călin Georgescu.

În discuția dintre Motocu și Călin Georgescu apare menționat și orașul Alba Iulia. Discuția ar fi avut loc în anul 2024, iar Motocu i-a făcut o invitație lui Georgescu.

Mai exact, liderul organizației ”Mișcarea 41 pentru România” îl invită pe Georgescu la un eveniment pe care acesta îl organizează de mai mulți ani la Alba Iulia.

Este vorba despre un eveniment ce a avut loc în anii trecuți în 24 sau 25 februarie. A fost vorba de un marș de comemorare a lui Horea, Cloșca și Crișan.

În înregistrarea apărută în spațiul public dintre Motocu și Georgescu, primul îi face o invitație fostului candidat la prezidențiale, pentru a fi prezent la Alba Iulia.

Reamintim că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost săltat miercuri, 26 februarie, din trafic de poliție și procurori și dus la audieri, la Parchetul General.

Georgescu este vizat de o anchetă a Parchetului General în care este acuzat de implicare într-o organizație cu caracter fascist și promovarea în spațiul public a unor ideologii și figuri istorice controversate precum mareșalul Antonescu.

Motocu i-a făcut o invitație lui Călin Georgescu pentru a se vedea la Alba Iulia: ”Să ne putem da taină”

Marian Motocu: Problema e alta. Eu în februarie voi organiza o întâlnire la care aș vrea să participați măcar o zi, adică să ne putem da în taină. Asta mă interesează pe mine. Eu nu fac întâlnirile doar de dragul spectacolului. Nu. Fac întâlnirile ca să pot să mă întâlnesc efectiv cu oamenii, să punem țara la cale pe un anumit segment. Partidele politice și lumea politică în sistemul actual nu pot exista. Cel puțin nu pot exista dacă sunt pentru ai noștri, pentru români. Restul sunt doar intenții. Asta o știți și dumneavoastră și o știu și eu. Apropo, s-ar putea să ajung pe 15 la Mihai Eminescu. Poate reușim să ne vedem atunci, dacă sunteți până în cartier.

Călin Georgescu: Cu siguranţă, da. Da.

Marian Motocu: E, acum dumneavoastră știți. Nu știu, dar eu vă zic, în februarie am evenimentul ăsta. Nu știu când, că trebuie să vorbesc și cu autoritățile să-l facem de comun acord ca să nu existe probleme și alte chestii.

Călin Georgescu: Un eveniment legat de ce anume?

Marian Motocu: Horia, Cloşca și Crișan.

Călin Georgescu: Am înţeles.

Marian Motocu: Eu am transformat evenimentul ăsta într-o tradiție și în fiecare an ne ducem la Alba Iulia cum de altfel în fiecare an mergem și la și revopsim tricolorul acolo unde este nevoie și chestii de genul ăsta pe care le fac de vreo câțiva ani de zile încoace.

Motocu trimis în judecată pentru fapte petrecute la Alba Iulia

Liderul extremist a fost trimis recent în judecată pentru mai multe fapte, unele petrecute la Alba Iulia. Acesta a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și mesaje antisemite și xenofobe pe rețelele de socializare,

Pe 24 Februarie 2024, Motocu a organizat sub egida „Mișcarea 41 pentru România” un marș la Alba Iulia pentru comemorarea lui Horea, Cloșca și Crișan. Cu această ocazie, a organizat și o întâlnire publică cu negaționistul Vasile Zărnescu, pe care a transmis-o în direct pe una dintre paginile de Facebook deținute de acesta.​

Potrivit europaliberă, în transmisia de pe rețelele sociale, Motocu și Zărnescu incitau la ură și violență antisemită, prin mesaje false cum ar fi: „evreii conduc lumea și țara”, „scrierile religioase iudaice îi învață pe evrei să îi urască pe neevrei” sau „în România ar fi între 3 și 5 milioane de apartamente rezervate pentru evreii care vor pleca din Israel”*.

Legătura dintre ”Mișcarea 41 pentru România” și gruparea legionară a lui Zelea Codreanu și Horia Sima

Numele ”Mișcarea 41 pentru România” provine cel mai probabil de la anul 1941 și revoluția legionară din România.

În ianuarie 1941, Mișcarea Legionară din România a fost implicată într-un conflict deschis cu mareșalul Ion Antonescu, conducătorul statului la acel moment. Acest conflict a culminat cu ceea ce este cunoscut drept Rebeliunea legionară din 21-23 ianuarie 1941, un episod violent care a dus la eliminarea Gărzii de Fier din structurile puterii și consolidarea regimului personal al lui Antonescu.

Pe 21 ianuarie 1941, legionarii, sprijiniți de grupuri paramilitare, au declanșat o tentativă de preluare a puterii, atacând instituții guvernamentale și posturi de poliție în București și alte orașe.

S-au înregistrat crime și violențe antisemite, inclusiv pogromul din București, unde sute de evrei au fost omorâți, iar sinagogi și magazine evreiești au fost devastate.

Armata, sub comanda lui Antonescu, a intervenit ferm, iar după trei zile de lupte, legionarii au fost înfrânți.

Pe 23 ianuarie 1941, Antonescu a declarat oficial lichidarea Mișcării Legionare și instaurarea unui regim militar personal.

