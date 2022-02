VIDEO: Momentul în care o rachetă lovește un bloc de peste 20 de etaje, într-o zonă rezidențială din Kiev

S-au dat lupte grele de stradă în Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe străzile din capitala Ucrainei, oamenii au pregătit cu cocktail-uri Molotov și sunt pregătiți să apere orașul de invadatori.

Populația s-a dovedit un adversar aprig în fața ofensivei ruse.

Mii de civili s-au alăturat armatei pentru a opri invadatorii. Vineri, autoritățile anunțau că au distribuit peste 18.000 de arme cetățenilor care s-au angajat să apere țara.

Ukrainians preparing Molotov cocktails to be thrown at Russian military vehicles from balconies in Kyiv. pic.twitter.com/2i4c9y91Ar

— Visegrád 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) February 25, 2022