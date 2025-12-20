Connect with us

Blaj

VIDEO: Paradă inedită la Șona. Moș Crăciun a sosit într-o mașină decapotabilă, urmată de tractoare decorate cu luminițe

O paradă inedită a adus magia Crăciunului într-o comună din județul Alba. Moș Crăciun a ajuns sâmbătă, la Șona, într-o mașină decapotabilă, fiind urmat de un convoi spectaculos de tractoare decorate cu luminițe și ornamente festive.

Parada a atras toate privirile localnicilor și a stârnit entuziasm în comunitate. Momentul a fost surprins pe video de un cetățean care mai apoi a distribuie imaginile pe Facebook.

Spre deosebire de aparțițiile tradiționale, unde Moș Crăciun vine de obicei în sănii trase de reni, cetățenii din Șona au ales să adapteze evenimentul la specificul local, transformând tractoarele în vehicule festive.

