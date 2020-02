VIDEO Prefectul de Alba: Carantină la domiciliu pentru elevii care se întorc din Italia. DSP decide dacă se aplică și părinților

Prefectul de Alba, Nicolae Albu a declarat duminică seara, pentru Alba24, că elevii și profesorii care vor sosi din Italia vor fi în carantină la domiciliu. Acesta nu a putut preciza dacă și părinții copiilor vor fi ținuți în carantină, însă a explicat că o astfel de decizie o pot lua Direcția de Sănătate Publică.

„Copiii care se întorc din Italia urmează să intre în țară în aproximativ o oră și jumătate. Noi, după ce am avut astăzi la ora 10:00 Comitetul pentru Situații de Urgență, ne-am întâlnit pentru Codul Portocaliu și Codul Roșu de vijelie, de vânt, dar am discutat și problema copiilor plecați în excursie. Am avut discuții cu Ministerul Sănătății și cu colegii de la DSP și am identificat locații în caz că este nevoie de carantină, urmând să stabilească medicii la intrarea în țară dacă este nevoie de carantină la domiciliu sau să stabilim noi o locație pentru carantină.

(…) Este bine și pentru noi și pentru copii și pentru părinți, pentru că, să fim sincer, cea mai bună variantă e să meargă acasă. Vor fi însoțiți până când ajung în Alba. La vamă vor fi verificați de DSP. Medicii de la DSP Alba îi vor verifica în autocar, înainte să coboare”, a explicat prefectul.



Nicolae Albu a declarat că măsura s-ar putea aplica și în cazul părinților. Potrivit acestuia, cei care stabilesc asta sunt medicii de la DSP.



„Dacă mai este nevoie pentru viitor, sperăm să nu fie cazul, noi am identificat câteva spații. (….) Am avut o discuție cu doamna director de la Direcția pentru Tineret și Sport pe tabere și vrem să fim pregătiți în caz că este nevoie. Noi trebuie să găsim soluțiile cele mai bune, să fie și condițiile de cazare și să fie avizat și de DSP, pentru că dânșii decid dacă se poate într-un loc sau nu se poate. Noi știind că e posibil să fie carantină ne-am gândit să le găsim un spațiu cât mai bun (…)

Noi am vorbit cu dascălii de pe mașină, moralul lor este bun, nu au nicio simptomă, nu sunt agitați sau speriați. Încercăm să nu-i agităm mai tare”, a declarat prefectul Nicolae Albu.

TOP articole in ultimele zile