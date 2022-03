VIDEO: Premierul Ciucă anunță plafonarea prețurilor la energie. Care vor fi noile tarife pentru consumatori și în ce condiții

Rușii au publicat imagini din timpul asaltului asupra aeroportului din Hostomel, în Nord-Vestul Kievului. Este vorba despre imagini din interiorul unul elicopter Ka-52 Aligator, din care se trage asupra unor ținte terestre.

Elicopterul trage cu rachete și cu tunul mitralieră din dotare. Survolul durează câteva minute, după care elicopterul aterizează, iar piloții sunt filmați cum ies din aeronavă.

De la începutul războiului, cele mai multe imagini au fost publicate de partea ucraineană, care a încercat să arate rezistența pe care o depune țara în fața invaziei rusești.

Footage from Russia AF Ka-52 trying to clear Ukraine Forces before ground assault. pic.twitter.com/DFkJUjmyX3

— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 18, 2022