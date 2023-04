VIDEO REPORTAJ cu antrenorul de box din Alba Iulia, Andrei Dărămuș. Vrea să crească o nouă generație de pugiliști de performanță

După 20 de ani ca sportiv de performanță în ringul de box, dar și de kickbox, Andrei Dărămuș a devenit antrenor. Mai exact în urmă cu doi ani și-a obținut licența de antrenor de box și vrea să crească viitoarea generație de pugiliști din Alba Iulia.

Vrea să crească sportivi care să lupte în ringul de box și să devină sportivi profesioniști. Dar pentru asta are nevoie în primul rând de un ring de box.

Ne-am întâlnit cu Andrei pe stadionul Cetate din Alba Iulia acolo unde își antrenează sportivii. De curând la CSM Unirea Alba Iulia a fost înființată și o secție de box, unde acesta este antrenor.

De asemenea este și antrenor voluntar la CS Unirea Alba Iulia.

Cum nu are acces la o sală de box care să aibă și un ring, Andrei își antrenează elevii pe stadion, sau într-o sală din interiorul stadionului, dar care este mică și nu este dotată pentru un asemenea sport.



Deja are un prospect în față, pe Luca Fățan și o serie de copii pe care i-a luat de la zero. Are o serie de copii care sunt în creștere, dar trebuie să muncească mult pentru a ajunge la o competiție, precizează acesta.

Au nevoie să se motiveze, ei singuri, dar este destul de greu explică Andrei. Boxul este un sport greu, care implică mult antrenament și totul trebuie să vină de la sine, nu poate trage un antrenor de sportiv, dacă sportivul nu este motivat destul.

Dar pe lângă motivație au nevoie și de sprijin din partea autorităților. În primul rând sportivii au nevoie de echipamente de box, de mănuși, de căști, și chiar de compleuri de box.

Sfaturi de viața și despre partea bună, dar și despre partea rea

Ca și om Andrei Dărămuș a văzut și binele dar și răul din societate. Acum, din poziția de antrenor le poate da sfaturi tinerilor despre ce să facă și ce nu.

Dacă vor să facă performanță trebuie să tragă tare, dacă vor doar să învețe să dea cu pumnul, atunci nu au ce căuta în box, explică Andrei.

Pe termen scurt antrenorul vrea să meargă alături de sportivii săi la câteva competiții, să îi testeze, și de chiar să se întoarcă cu câteva medalii înapoi la Alba Iulia.

Un video reportaj de Cristian Panu și Daniel Bloss.

