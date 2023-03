VIDEO Schimb de experiență prin Erasmus + la Colegiul HCC din Alba Iulia. Ce sunt roboții, robotica și inteligența artificială

Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia a fost gazda primului workshop internațional din cadrul unui proiect finanțat prin programul Erasmus +.

Este vorba despre un proiect realizat în strânsă legătură cu echipa de robotică a Colegiului, XEO, proiectul în sine fiind despre robotică, inteligență artificială, dar și rolul roboților în societate și în industrii.

Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, în săptămâna 27.03.2023-01.02.2023 a avut loc primul Workshop international din cadrul proiectului ERASMUS+ RoboTIC4HUMANS for the acquisition of skils in education and training. Cooperation parterships in vocational education and training (perioada de derulare a proiectului este 01/09/2022-28/02/2025).



În acest proiect, sunt parteneri Asociația Franco-Polonneză „Warmie & Mazurie” din Saint-Brieuc, departamentul Côtes d’Armor din Bretania Franța (cordonator al proiectului), Asociația Les Amis de Constanta cu sediul în orașul Plaitel din departamentul Côtes d’Armor Bretania, Franța și 4 licee: Lycée Général et Technologique Chaptal din Saint-Brieuc-Bretania (Franța), Comunidade Intermunicipal Do Cávado- Agrupamento De Escolas Carlos Amarante, Braga (Portugalia) și liceul V Liceum Ogolnokstalcace ImWspolnej Europy W Olsztynie (Polonia).

Delegațiile de profesori și elevi din cele trei țări au sosit duminică, 26 martie 2023. Din Franța, Philippe Gendre, responsabil de proiect, și doamna Sylwia Rusak, expert comunicare, al Asociației Franco-Poloneze „Warmie & Mazurie”.

De la liceul francez 10 elevi însoțiți de profesorii lor, domnii profesori David Corrio și Nicolas Rouyer.

Din Portugalia, din orașul Braga, 10 elevi însoțiți de profesorii Rui José Alves și José Augusto Silva, din Polonia, 10 elevi însoțiți de profesorii Massimiliano Buonagura și Jolanda Wilga.

Timp de o săptămână au avut de rezolvat provocări de robotică și programare roboți Mbot2, ateliere de debate și de reflecție filosofică despre rolul roboților și al inteligenței artificiale, dar și despre cele trei legi ale roboticii, au vizitat IPEC si au participat la un atelier online despre programarea robotilor industriali, vor face vizite culturale la Alba Iulia și în împrejurimi.

Echipa de robotică XEO a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a realizat cu profesionalism, responsabilitate și maximă eficiență implementarea activităţilor proiectului, au oferit expertiză și suport echipelor internaționale și au creat activități specifice pe toate liniile de implementare ale workshopului.

Au primit și un nume din partea oaspeților: „they are not only expert and support students, they are Angel students”, au transmis reprezentații instituției într-un comunicat de presă.

Echipa de proiect Erasmus+ a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia:

Profesori

Valeriu Cerbu

Livia Dioșan

Aniela Vizitiu

Aida Muntean

Mihaela Mihinda

Monica Todoran-Fer

Sorin Schiau

Sofica Rusu

Cristina Rădulescu

Maria Badale

Anca Oprean

Elevi XEO HCC în echipe internaționale

Vasile Dimofte

Carla Nicoară

Ștefan Morgovan

Tudor Timar

Alexandru Schiau

Cătălin Șușman

Andrei Cârnaț

Oana Maxim

Andrei Vlad

Bianca Popescu

Elevi XEO HCC experți și coordonatori

Anda Santeiu

Rareș Nagy

Daniel Bogdan

Bogdan Paraschivoi

Daria Bujor

Darius Roșian

Luiza Chenți

Elevi XEO HCC foto/video suport

Gabriela Gligor

Bianca Tomanicska

Diana Diacu

Karina Dumitraș

Alexia Necș

Andrei Fica

Sursă foto imagine reprezentativă, Facebook, Robotic4HUMANS.

