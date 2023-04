VIDEO: Starship, cea mai mare rachetă din istorie, a explodat la câteva minute după lansare. Ce spune SpaceX

Noua rachetă a companiei SpaceX a decolat joi în primul său zbor de testare, dar a explodat la câteva minute după ce s-a ridicat de pe rampa de lansare şi s-a prăbuşit în Golful Mexic.

Compania lui Elon Musk îşi propunea să trimită racheta Starship de aproape 120 de metri într-o călătorie în jurul lumii. Nu a transportat oameni sau sateliţi.



Planul prevedea ca propulsorul să se desprindă de nava spaţială la câteva minute după decolare, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Racheta a început să piardă altitudine şi apoi a explodat după patru minute de zbor, prăbuşindu-se în golf.

După separare, nava spaţială ar fi trebuit să continue spre est şi să încerce să înconjoare lumea, înainte de a se prăbuşi în Pacific, în apropiere de Hawaii.

Compania intenţionează să folosească Starship pentru a trimite oameni şi încărcături pe Lună şi, în cele din urmă, pe Marte. NASA a rezervat o navă Starship pentru următoarea sa echipă care va merge pe Lună, iar turiştii bogaţi au rezervat deja zboruri pe Lună.

Aceasta a fost a doua încercare de lansare. Încercarea de luni a fost anulată din cauza unei supape de propulsie îngheţate.

„Cu un astfel de test, succesul vine din ceea ce învățăm, iar testul de astăzi ne va ajuta să îmbunătățim fiabilitatea Starship, în timp ce SpaceX încearcă să facă viața multiplanetară”, au transmis reprezentanții SpaceX, într-un tweet.

