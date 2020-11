VIDEO ȘTIREA TA: Un bărbat din Alba ar fi împușcat mortal un câine care i-a intrat în curte. Polițiștii au deschis o anchetă

La cei 99 de ani și șapte luni, veteranul de război, Laurean Deac, a urmarit cu lacrimi în ochi și mână la piept cum drapelul României a fost arborat în Piața Tricolorului din Alba Iulia. Drapel pentru care a luptat pe frontul din Rusia în timpul celui de al Doilea Război Mondal, țară în care a și stat prizonier timp de patru ani.

Acum la cei aproape 100 de ani, sublocotenentul în rezervă a ajuns să fie martorul pe lângă a unui război mondial și a unei pandemii care afectează grav întreaga planetă.

”Toate bune! Toate să meargă înainte, în afară de boala asta care este peste tot”, a fost mesajul veteranului de război, pentru români, cu prilejul Zilei Naționale a României, care va fi celebrată marți, 1 decembrie, la Alba Iulia în condiții speciale din cauza pandemiei de coronavirus.

De asemenea, acesta și-a adus aminte de sărbătoare de la Alba Iulia cu ocazia Centenarului când, în 2018, zeci de mii de oameni au fost la Alba Iulia pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire.

Laurean Deac a fost încorporat în 1 aprilie 1943, la 22 de ani. După un an de instrucţie, la 1 aprilie 1944 a plecat pe front în Rusia.

”După armistiţiu, ne-au înconjurat rușii. Eram în Moldova când s-a întâmplat. La Erevan ne-au dus. Eram 600 de oameni acolo, n-au deparazitat și ne-au băgat în fabrică, la topit aluminiu”, a povestit acesta în 2019, cu ocazia a 101 de la Marea Unire.

A fost eliberat în 1948, după patru ani. „În 20 mai 1948 am ajuns acasă. Țin bine minte ziua aceea. Am făcut nouă zile întregi încoace. Am iubit și m-am căsătorit după scurt timp. Soția a murit acum vreo șase ani”, a spus veteranul de război.

După venirea la putere a comuniștilor, veteranul şi familia sa s-au mutat din satul natal, Ohaba, la Alba Iulia. A avut opt copii, din care unii sunt stabiliţi acum în străinătate – Austria, Spania și Statele Unite ale Americii.