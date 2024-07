VIDEO Ziua Rozelor 2024, la Ciumbrud. Atracțiile evenimentului: o vază uriașă și un buchet imens, realizate din mii de trandafiri

Ziua Rozelor 2024, la Ciumbrud. O nouă ediție a Festivalului „Ziua Rozelor” a început sâmbătă, 6 iulie, în satul Ciumbrud – aparținător de municipiului Aiud.

Zeci de oameni au venit la Ziua Rozelor de la Ciumbrud încă de la primele ore ale dimineții. Atracțiile evenimentului au fost o vază uriașă și un buchet imens, realizate din mii de trandafiri.

„Ziua Rozelor este o sărbătoare care râde prin fiecare om care participă la această sărbătoare. De la cei produc trandafirii prin trudă, prin muncă, prin tradiția pe care o transferă de la generații la generații, la cei care vin și admiră rezultatele muncii acestora, la cei care vin și se bucură de o zi întreagă petrecută la Ciumbrud, în acest minunat parc al Liceului Alexandru Borza.

Un eveniment pe care oamenii îl fac viu, frumos, pe care oamenii știu să îl coloreze cu trăirile pe care le au”, a transmis primarul Oana Badea.

Ciumbrudul are o tradiție de zeci de ani în cultivarea trandafirilor pe zeci de hectare de teren. În total, fermierii locali produc aproximativ 2 milioane de trandafiri, o mare parte din întreaga producție națională.

Florile dar şi dulceţurile şi siropurile realizate din petalele trandafirilor de Ciumbrud, se vând inclusiv în Polonia, Ungaria şi Italia.

Atracțiile evenimentului: o vază uriașă și un buchet imens, realizate din mii de trandafiri

„Lucrarea reprezintă o vază de flori, mai mare. Am început lucrarea acum trei zile, cu confecționatul scheletului, cu prinderea buretelui umed, am lucrat circa 5 persoane. Avem în jur de 3-4.000 de bucăți de trandafiri. E o muncă asiduă, de câteva zile”, a spus Andrei Molnar, președintele Asociației Amicii Rozelor din România și administrator al Molnar Mol-Exim.

„În carul alegoric am încercat să reprezentăm un buchet imens, cât mai colorat, care să cuprindă toată gama de culori și soiuri pe care noi le producem. Efectiv, confecționarea a durat de ieri dimineață de la ora 05:00 până aseară la ora 23:00. Scheletul l-am făcut cu o zi înainte, deci aproximativ două zile de lucru. Sunt câteva mii de bucăți de trandafiri, am făcut o estimare pe o jumătate de metru pătrat, am trecut binișor de 200 de bucăți. La confecționarea lui au lucrat 21 de persoane”, a spus Bakk Emeric, reprezentantul firmei Ciumbrud Plant.

Program Ziua Rozelor, 6 iulie 2024

ora 08:30 – Parada rozelor Fanfara Județului Alba, majorete, elevi ai liceelor agricole, dansatori, bicicliști, motocicliști, mașini de epocă, Trenulețul Rozelor Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – Ciumbrud



ora 09:45 – Fanfara Județului Alba – Dansul minirozelor Sun Gym Alba Iulia

ora 10:00 – Deschiderea oficială

orele 11:00 – 14:00 – Ateliere creativeMagia culorilor – atelier de pictură pe ceramică pentru copii Emoții colorate – atelier de creație florală pentru copii Terrarium – atelier de creație pentru adulți Expoziții de artă plastică



ora 12:00 – Trandafirul anului 2024 Asociația Amicii Rozelor din România, filiala Ciumbrud

ora 14:00 – Tombola rozelor Asociația „Alba Afroda”

ora 15:30 – Spectacol artistic Cercul de pian și chitară al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud Ansamblurile folclorice Doina Aiudului, Pipacs Ciumbrud, Dor Teiușan, Valea Târnavelor Blaj Solist vocal Ioana Maier



ora 20:00 – Concert Koszika & The Hotshots

ora 21:00 – Concert Andra

ora 22:30 – Foc de artificii

