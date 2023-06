VIDEO: Zura, cățelușa de salvare din Alba, care alături de stăpânul Romică au căutat supraviețuitori după cutremurul din Turcia

Zura este o cățelușă, un mix de ciobănesc german cu belgian care din Blaj a ajuns să fie câine salvator alături de Romică, la Clubul Câinilor Utilitari.

Mai exact Zura a fost luată de Romică, dresor de câini de salvare, de la un prieten bun din Blaj care avea mai mulți pui. În timp, cu mult antrenament Zura a ajuns un câine de salvare.

Patrupedul a ajuns chiar la dezastrul din Turcia, unde a căutat supraviețuitori printre blocurile puse la pământ de cutremure.

Romică Chintoi a fost alături de Zura și colegii săi de la Clubul Câinilor Utilitari în comuna Întregalde din județul Alba, unde au participat la mai multe demonstrații și exerciții.

La cei șapte ani ai săi, Zura este un câine foarte energic și cu un nas extraordinar, explică Romică. De când avea două luni, aceasta a fost antrenată să caute și să salveze oameni, fie prin păduri sau vegetație deasă fie prin dărâmături.

Zura are la activ peste 30 de misiuni, însă cea mai importantă a fost deplasarea în Turcia. Misiunea ei a fost să identifice zone în care să se sape după victime.

Câinele ajută salvatorii să restrângă aria de căutare și de săpare.

Misiunea câinilor salvatori din Turcia a fost să confirme anumite zone, unde se credea că sunt victime în viață prinse sub clădirile demolate.

Surprinzător un echipament de protecție pentru un câine de salvare poate fi periculos. Cel mai bine câinii lucrează în zonele distruse, fără nici un adaos, nici măcar o zgardă.

Poate fi periculos pentru un câine de salvare care are o zgardă la gât să intre sub o clădire demolată, să își prindă zgarda sub un fier și să rămână și el blocat.

Câinii sunt învătați să parcurgă terenul accidentat cu grijă și să nu se accidenteze.

Romică a mai explicat că protecția câinilor este antrenamentul îndelungat, prin care sunt învățați cum să intervină în zone distruse fără a se expune unor riscuri.

