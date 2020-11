VREMEA în ALBA, 9-15 noiembrie. Zile însorite, nopți cu temperaturi negative, la munte. Prognoza meteo în localități din județ

Unele vitamine recomandate pe scară largă pentru întârirea imunității pot face și rău, dacă se iau în exces. Dacă în cazul vitaminei C, nu ar avea restricții, în ceea ce privește consumul de vitamina D medicii nutriționiști atrag atenția să fie cu măsură.

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că ”la capitolul vitamina D, atenție mare la suplimente, pentru că nu numai că pot deregla nivelul vitaminei D în organism, dar vitamina D este foarte strâns legată de nivelul calciului, de activitatea hormonală și mai ales de parathormon, un hormon sintetizat de paratiroide, și atunci, în momentul în care noi aducem din exterior cantități mari de vitamina D, automat paratiroidele se opresc din sinteză, s-ar putea să ne trezim cu un nivel de calciu ridicat în sânge și cu risc de calculi renali sporit și atunci, toate aceste lucruri, fără o indicație a unui medic, fără un nivel al vitaminei D în organism detectat de niște analize, pot să facă mai mult rău decât bine”.

„Spre deosebire de vitamina D, care este o vitamină liposolubilă – deci se dizolvă în grăsime, se absoarbe în grăsime – și pe care organismul o sintetizează și singur în prezența luminii, a razelor ultraviolete, vitamina C este o vitamină hidrosolubilă, se dizolvă în apă. Organismul nu o poate sintetiza, nu avem rezerve de vitamina C și atunci suntem dependenți de aportul alimentar. Pentru că este hidrosolubilă și extrem de fragilă – trebuie știut că vitamina C se deteriorează, la 48 de ore scade la jumătate în fructe și legume, deci este destul de greu să ne acoperim necesarul de vitamina C în această perioadă când avem nevoie de cantități mari. Din cauza aceasta, eu aș recomanda suplimentele cu vitamina C și pe principiul că și dacă luăm mai multă, ea se elimină prin rinichi, deci nu este niciun fel de risc. Și atunci, un pic de supliment de vitamina C ne aduce această substanță antioxidantă, cea mai puternică din natură, fără caloriile pe care altfel ar trebui să le consumăm. Vitamina C, la dozele de care avem nevoie zilnic, ar presupune nu cinci porții, ci cinci kilograme de fructe și legume proaspăt culese”, a explicat Mihaela Bilic la Digi24.

Medicul recomandă suplimentele de vitamina C și avertizează în privința consumului exagerat de fructe. În schimb, legumele pot fi consumate fără restricții.

„Avem nevoie de prezența grăsimilor în dietă și când spun grăsimi spun, iată, apropo de vitamina D, avem vitamina D în mod natural, amestecată cu vitamina A, în grăsimea din lapte, tot ce înseamnă brânzeturi, în ficat, în peștele gras, în ou și atunci aceste alimente, mai ales în sezonul rece, nu trebuie să lipsească din meniul nostru”, a mai spus Mihaela Bilic.

sursă: digi24.ro