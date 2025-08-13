13 august, Ziua Internațională a Stângacilor: Provocările întâmpinate într-o lume construită pentru dreptaci

Ziua Internațională a Stângacilor, sărbătorită anual pe 13 august. Această zi marchează recunoașterea și susținerea celor care folosesc predominant mâna stângă.

De asemenea, ziua de 13 august aduce în atenție dificultățile și discriminările cu care se confruntă stângacii într-o lume concepută pentru dreptaci.

Ziua a fost inițiată în anul 1976 de Clubul Stângacilor (Left-Handers Club) din Regatul Unit pentru a celebra unicitatea și diferențele stângacilor și pentru a atrage atenția asupra necesității de a adapta locurile de muncă, școlile și alte spații publice pentru a fi mai prietenoase cu cei care folosesc mâna stângă.

De-a lungul timpului, s-au desfășurat diverse evenimente și activități menite să educe publicul despre dificultățile cu care se confruntă stângacii și să încurajeze dezvoltarea de produse și soluții care să fie potrivite pentru aceștia.

Este, de asemenea, o zi în care stângacii sunt încurajați să fie mândri de această trăsătură unică.

Este stângăcia o problemă?

În România, părinții și bunicii îi obligau pe cei mici, dacă observau că aceștia sunt stângaci, să folosească mâna dreaptă.

Motivele pentru care o persoană devine stângace nu sunt pe deplin înțelese, dar se presupune că pot exista factori genetici și de dezvoltare în spatele acestei preferințe.

Stângăcia este în general considerată o trăsătură biologică normală, iar oamenii s-au născut stângaci sau dreptaci în funcție de o serie de influențe genetice și de dezvoltare.

Cu toate acestea, nu este pe deplin clar de ce unii oameni devin stângaci și alții dreptaci.

Unele teorii sugerează că stângăcia poate avea legătură cu dezvoltarea creierului și a sistemului nervos în timpul dezvoltării fetale și cu utilizarea preponderentă a unei anumite părți a creierului.

Totuși, alții sugerează că poate fi influențată de genele moștenite de la părinți.

Este important să subliniem că stângăcia nu este o problemă și nici nu este legată de nicio problemă medicală.

Stângacii pot întâmpina dificultăți în mai multe situații

Din păcate, există situații în care preferința pentru folosirea mâinii stângi poate prezenta unele dificultăți într-o lume predominant proiectată pentru dreptaci. Iată câteva exemple de situații în care stângăcia poate genera anumite provocări:

Echipament: Multe obiecte și dispozitive sunt proiectate pentru utilizarea cu mâna dreaptă, ceea ce poate face folosirea lor neconfortabilă sau ineficientă pentru stângaci. De exemplu, unelte de scris, foarfece, obiecte de bucătărie sau instrumente muzicale.

Scrierea: Stângacii pot întâmpina dificultăți atunci când scriu, mai ales în limbi care se scriu de la stânga la dreapta, cum ar fi limba română. Mâna stângă poate acoperi ceea ce scriu, făcând vizibilitatea mai dificilă și uneori ducând la murdărirea paginii cu cerneală sau grafit. De asemenea, anumite stiluri de scriere sunt mai greu de realizat pentru stângaci.

Spații publice: Anumite dispozitive publice, cum ar fi mașinile de scris, automatele de bilete sau tastaturile, clanțele la uși, pot cauza disconfort sau dificultăți pentru stângaci.

Educație: În multe școli, băncile sunt concepute pentru dreptaci, cu suportul de scris pe partea dreaptă. Acest lucru poate fi incomod și nepractic pentru stângaci, care trebuie să-și susțină brațul în aer sau să stea într-o poziție nefirească.

Activități sportive: În anumite sporturi sau activități, unii stângaci pot întâmpina dificultăți în utilizarea echipamentelor standard.

