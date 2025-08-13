Connect with us

Eveniment

13 august, Ziua Internațională a Stângacilor: Provocările întâmpinate într-o lume construită pentru dreptaci

Ziua Internațională a Stângacilor

Publicat

acum 33 de secunde

Ziua Internațională a Stângacilor, sărbătorită anual pe 13 august. Această zi marchează recunoașterea și susținerea celor care folosesc predominant mâna stângă.

De asemenea, ziua de 13 august aduce în atenție dificultățile și discriminările cu care se confruntă stângacii într-o lume concepută pentru dreptaci.

Ziua a fost inițiată în anul 1976 de Clubul Stângacilor (Left-Handers Club) din Regatul Unit pentru a celebra unicitatea și diferențele stângacilor și pentru a atrage atenția asupra necesității de a adapta locurile de muncă, școlile și alte spații publice pentru a fi mai prietenoase cu cei care folosesc mâna stângă.

De-a lungul timpului, s-au desfășurat diverse evenimente și activități menite să educe publicul despre dificultățile cu care se confruntă stângacii și să încurajeze dezvoltarea de produse și soluții care să fie potrivite pentru aceștia.

Este, de asemenea, o zi în care stângacii sunt încurajați să fie mândri de această trăsătură unică.

Este stângăcia o problemă?

În România, părinții și bunicii îi obligau pe cei mici, dacă observau că aceștia sunt stângaci, să folosească mâna dreaptă.

Motivele pentru care o persoană devine stângace nu sunt pe deplin înțelese, dar se presupune că pot exista factori genetici și de dezvoltare în spatele acestei preferințe.

Stângăcia este în general considerată o trăsătură biologică normală, iar oamenii s-au născut stângaci sau dreptaci în funcție de o serie de influențe genetice și de dezvoltare.

Cu toate acestea, nu este pe deplin clar de ce unii oameni devin stângaci și alții dreptaci.

Unele teorii sugerează că stângăcia poate avea legătură cu dezvoltarea creierului și a sistemului nervos în timpul dezvoltării fetale și cu utilizarea preponderentă a unei anumite părți a creierului.

Totuși, alții sugerează că poate fi influențată de genele moștenite de la părinți.

Este important să subliniem că stângăcia nu este o problemă și nici nu este legată de nicio problemă medicală.

Stângacii pot întâmpina dificultăți în mai multe situații

Din păcate, există situații în care preferința pentru folosirea mâinii stângi poate prezenta unele dificultăți într-o lume predominant proiectată pentru dreptaci. Iată câteva exemple de situații în care stângăcia poate genera anumite provocări:

Echipament: Multe obiecte și dispozitive sunt proiectate pentru utilizarea cu mâna dreaptă, ceea ce poate face folosirea lor neconfortabilă sau ineficientă pentru stângaci. De exemplu, unelte de scris, foarfece, obiecte de bucătărie sau instrumente muzicale.

Scrierea: Stângacii pot întâmpina dificultăți atunci când scriu, mai ales în limbi care se scriu de la stânga la dreapta, cum ar fi limba română. Mâna stângă poate acoperi ceea ce scriu, făcând vizibilitatea mai dificilă și uneori ducând la murdărirea paginii cu cerneală sau grafit. De asemenea, anumite stiluri de scriere sunt mai greu de realizat pentru stângaci.

Spații publice: Anumite dispozitive publice, cum ar fi mașinile de scris, automatele de bilete sau tastaturile, clanțele la uși, pot cauza disconfort sau dificultăți pentru stângaci.

Educație: În multe școli, băncile sunt concepute pentru dreptaci, cu suportul de scris pe partea dreaptă. Acest lucru poate fi incomod și nepractic pentru stângaci, care trebuie să-și susțină brațul în aer sau să stea într-o poziție nefirească.

Activități sportive: În anumite sporturi sau activități, unii stângaci pot întâmpina dificultăți în utilizarea echipamentelor standard.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ziua Internațională a Stângacilor
Evenimentacum 33 de secunde

13 august, Ziua Internațională a Stângacilor: Provocările întâmpinate într-o lume construită pentru dreptaci
Actualitateacum 9 ore

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Administrațieacum 10 ore

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 22 de ore

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 ore

Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile
Economieacum 20 de ore

Marius Budăi (PSD): Impozitarea progresivă ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum 2 zile

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 6 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Educațieacum 22 de ore

Duminică: „Suflet de Român”, spectacol folcloric extraordinar la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program artistic și invitați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 14 ore

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 9 ore

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum 15 ore

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Educațieacum 18 ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Mai mult din Educatie