VREMEA în ALBA până DUMINICĂ, 30 august: Căldură mare la final de vară 2020. Prognoza meteo de weekend

Stimate domnule deputat,

Am citit cu atenție atacul dumneavoastră virulent și neîntemeiat la adresa propunerilor echipei USR – PLUS pentru începerea noului an școlar și sunt dezamăgit de faptul că nu reușiți să tratați acest subiect fără patimă politică. Așa cum spuneați de multe ori când erați vicepreședinte al CJ Alba, Consiliul Județean trebuie să fie implicat activ în proiecte de susținere a educației la nivelul județului.

Stimate domnule deputat, îmi amintesc că ați fost inițiatorul unui proiect în Consiliul Județean denumit „Primul ghiozdan” și pe care, la acea dată, eu personal l-am apreciat. Înainte de a fi membru al unui partid politic sunt om și părinte și să știți că mie nu îmi este rușine să susțin ideile bune.

Iată ce declarați în 2013: „Este un proiect de suflet pe care l-am susținut în Consiliul Județean Alba și sunt bucuros că toți colegii au înțeles importanţa acestuia. Dorim permanentizarea acestui proiect și în fiecare an, la începutul școlii, Consiliul Județean să ofere gratuit primul ghiozdan elevilor din clasa întâi şi clasa pregătitoare”, a afirmat Florin Roman, în luna iunie.

„Primul ghiozdan” a muri după un an, însă acum, domnule Roman, vă propunem cu tot respectul să ne gândim din nou la copiii din județul Alba și să le oferim condițiile minime pentru educația în contextul pandemiei: masca de protecție pentru toți copiii și prima tabletă pentru copiii care nu au acces la educație digitală.

Dacă în 2013, când erați vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, CJ Alba a putut finanța Proiectul „Primul Ghiozdan”, un proiect similar cu propunerile noastre, vă întreb de ce acum spuneți că ar fi „deturnare de fonduri”. Cred că sunteți un om responsabil și poate este o scăpare a colegului care vă scrie textele de campaniei, pentru că altfel nu aș înțelege cum vorbiți despre educație în acești termeni total neinspirați. Sau faceți un denunț public după 7 ani, termen la care s-ar putea prescrie fapta de deturnare de fonduri?

Referitor la costuri vă spun că 1 milion de măști, la un preț corect, nu la prețurile din contractele colegilor dumneavoastră din Compania Națională UNIFARM, ar însemna între 300 și 750.000 de lei (la un preț de piață între 30 și 75 de bani/ bucată). De asemenea prețul celor 10.000 de tablete ar fi de aproximativ 1 milion de euro, la un preț de aproximativ 100 de euro/ tabletă (circa 480 de lei). Aruncând o privire pentru peste bugetul Consiliului Județean Alba, 1 milion de euro înseamnă, spre exemplu, doar 6% din cheltuielile cu salarii ale instituției sau 10% din bugetul pe care CJ Alba îl alocă anual pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

Domnule Florin Roman, suntem amândoi părinții unor copiii minunați și cred că avem responsabilitatea morală să ne gândim la copiii din județul Alba. Știți că soluțiile salvatoare nu vin niciodată de la București, ci trebuie să le gândim noi, oamenii din Alba, cu responsabilitate și cu seriozitate ardelenească. Nu vrea sau nu poate să cumpere Consiliul Județean Alba măștile și tabletele? Vorbiți cu colegii dumneavoastră liberali din CJ Alba și dați banii la administrațiile locale să facă ele achizițiile, iar sumele le puteți aloca printr-o rectificare bugetară. Majoritatea primarilor sunt colegii dumneavoastră de partid și sunt disperați pentru că știu ce presiune a pasat Ministerul Educației pe umerii lor. Propunerea Guvernului este ca primarii să facă achiziții de materiale sanitare, dezinfectați și tablete, iar apoi banii vor fi decontați. Dar ce faci când nu ai acești bani și este cazul a numeroase primării din Alba?

Domnule Roman, nu trebuie să recunoașteți că este ideea USR-PLUS, puteți să spuneți că este Programul „Roman pentru Educație” sau cum doriți dumneavoastră, dar nu mai stați cu mâinile în sân pentru că timpul trece și mai este doar o jumătate de lună până la primul clopoțel.

Spuneți că noi, cei din USR-PLUS, suntem „habarniști”, însă, chiar dacă nu avem experiența dumneavoastră politică, noi propunem soluții, nu facem piruete politice printre decizii. Majoritatea dintre noi suntem părinți și suntem îngroziți de ideea că va veni vremea să semnăm declarația pentru ca fii sau fiicele noastre să meargă la școală, într-o țară în care principalele calități ale ministrului Educației sunt incompetența și neasumarea răspunderii pentru decizii.

Noi, românii, putem încerca să iertăm orice, însă nu vom ierta niciodată dacă vă jucați cu sănătatea copiilor noștri!

Cu respect și colegialitate politică

Beniamin Todosiu

Președintele USR Alba