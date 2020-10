VREMEA până în 2 noiembrie. Cât timp va fi mai cald și perioadele cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Remdesivir, ar putea ajunge prea scump pentru a avea acces la el. Remdesivir este un medicament antiviral dezvoltat pentru a combate Ebola, care arată o rată semnificativă de vindecare pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Compania Gilead va vinde acest medicament, unul dintre puţinele cu efecte dovedite, direct către spitalele americane.

Până acum, Remdesivir era distribuit de Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane al SUA.

În contextual acestei schimbări, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, spune că Ministerul Sănătăţii trebuie să găsească soluţii pentru a procura acest medicament, înainte ca stocul din România să se termine.

„Deja sunt peste 2500 de pacienţi incluşi în schemele de trament furnizate de Comisia Europeană şi după ce se livrează şi a treia tranşă, probabil că trebuie să începem să ne gândim să ne descurcăm şi singuri. Va exista o competiţie între ţări. Una este să beneficiezi de un mecanism centralizat în care Uniunea Europeană are altă forţă de negociere şi de asta spun că ar trebui abordate din timp căile de discuţii în direcţia acestui medicament”, a spus Alexandru Rafila.

Pacienţii din România beneficiază, încă, de Remdesivir, însă acest medicament nu există pentru toată lumea.

„Noi am încercat să facem nişte demersuri separate, tocmai pentru că avem mulţi pacienţi cu forme medii sau severe şi avem nevoie de Remdesivir. (…) Şi atunci când s-a întâmplat în trecutul apropiat să nu fie Remdesivir, noi oricum am făcut demersuri şi am reuşit să obţinem de la alte unităţi”, a precizat Adrian Marinescu, medic infecţionist la Institutul Matei Balş.

Gilead, care produce Remdesivir, a stabilit în iunie prețul cu care va vinde o doză către companiile guvernamentale din țările dezvoltate: 390 de dolari. Pentru tratamentul unui pacient este nevoie de șase doze, costul total fiind de 2.340 de dolari pe pacient, a estimat atunci compania.

Imediat după anunțarea prețurilor de achiziție, SUA au cumpărat practic toate stocurile de Remdesivir pentru următoarele trei luni. Administraţia Trump a cumpărat peste 500.000 de doze, ceea ce reprezenta toată producţia Gilead pentru iulie şi 90% din august şi septembrie.