Câștigătorii Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și ai Cupei României de MTB XCM: Premierea participanților

Publicat

acum 4 secunde

Câștigătorii Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia: Competiția găzduiește și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM.

Concursul s-a desfășurat pe 6 trasee: de 5 km, 13 km, 27 km, 38 km, 70 km respectiv 84 km, cu diferite grade de dificultate.


Competiția s-a desfășurat prin Alba Iulia, fiind blocate mai multe străzi din Cetate.

Autoritățile nu au precizat din timp lista străzilor închise, nu au marcat corect străzile înfundate și nu au precizat nici eventualele rute alternative, ceea ce a creat disconfort pentru șoferii din oraș.

Rezultate Cupa României. Lista câștigătorilor și timpii obținuți: 

Elite & U23 Masculin

  1. Attila Malnasi Jozsef (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) – 3:30:24.02

  2. Emil Dima (ACS Savorya Cycling Team) – 3:31:45.50

  3. Pescaru Patrick (CSU Scott) – 3:32:00.05

  4. Duca Bogdan (Dinamo MitClima Bikexpert) – 3:32:20.36

  5. Husariu Alexandru Sabin (Sportina – RTH) – 3:36:26.36

  6. Cristea Andrei (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) – 4:19:05.31

  7. Lucas Falaus (ACS Transylvanian Heroes) – 4:38:26.40

Elite & U23 Feminin

  1. Mada Miruna (CSM Unirea Alba Iulia) – 4:36:07.04

Amatori Masculin

  1. Pârțiu Vlad (Super Bike Team) – 4:15:14.26

  2. Stancioi Alexandru (PlayBike ProCycling Team) – 4:15:14.71

  3. Pasat Matthew (HPM Pro Mountain Sports) – 4:18:32.98

  4. Greff Lorand – 4:30:22.24

  5. Florea Adrian (CS Voința Cluj-Napoca) – 4:30:39.13

  6. Bratucu Adrian – 4:41:19.13

Master 1 Masculin

  1. Coliban Andrei (Carcover Racing Team) – 4:18:35.19

  2. Pîrvu Bogdan Ionuț (BikeXpert Racing Team) – 4:20:18.80

  3. Patrice Mihai (ACS Evergreen Biking Team) – 4:24:48.59

  4. Duță Ionel (BikeXpert Racing Team) – 5:03:58.08

Master 1 Feminin

  1. Popity Ioana Alexandra (ACS Velocitas) – 5:17:23.25

Master 2 Masculin

  1. Vlad-Costinel Urzica (BikeXpert Racing Team) – 4:01:04.75

  2. Jidovu Cristian (CS Tibiscus) – 4:03:18.43

  3. Simion Sabin (HPM) – 4:45:48.40

  4. Buriac Radu (ACS Velocitas) – 4:47:16.40

  5. Tapaszto Zsolt (ACS Skeletons) – 4:55:10.70

  6. Nagy Tiberiu (Velocitas) – 5:18:22.98

  7. Ursu-Vlaicu Vlad (Velocitas) – 5:25:20.49

  8. Gabor Alexandru (Două NuTrii) – 5:29:19.43

Master 2 Feminin

  1. Pârvu Elena Tania (ACS Velocitas) – 5:24:39.56

Master 3 Masculin

  1. Vlaic Augustin (ACS SingleTrack Racing) – 4:26:59.46

  2. Gheduzzi Ulisse (Living Bike Faresin Team) – 4:45:48.68

Master 4 Masculin

  1. Elekes Laszlo (ACS Elekes Andras) – 4:48:05.43

Rezultatele complete la Alba Carolina Bike Race 2025, obținute la fiecare categorie, pot fi văzute AICI.

Alte informații și imagini legate de competiție, AICI.

