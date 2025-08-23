Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU: Nu este ”un fast-food medical”. Secția de la Alba Iulia este ”la nivel de top”

Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU: Nu este ”un fast-food medical”. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, prezent sâmbătă la inaugurarea noii secții UPU a spitalului din Alba Iulia, a afirmat că aceasta este ”la nivel de top”, asemenea celor din țări avansate. El a spus că pacienții trebuie să înțeleagă faptul că o astfel de secție nu este ”un fast-food medical”, unde să stai doar cinci minute.

”Vreau să subliniez că ceea ce am văzut este la nivel de top. Adică este o unitate de primiri urgențe cum găsiți în țări foarte avansate. Însă, trebuie să se înțeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical.

Aici nu este vorba despre o unitate unde intri, ai pretenții să fie făcut totul în cinci minute și să ieși de acolo cum te duci să cumperi un sandviș de la un fast-food.

Și acolo aștepți, și aici aștepți, pentru că sunt motive de așteptare”, a declarat șeful DSU.

Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU

El a adăugat că, în primul rând, pacientul este luat prin triaj, în funcție de priorități.

”Prioritățile nu sunt primul venit primul servit. Prioritățile sunt după gravitatea și potențialul de agravare a cazului.

În al doilea rând, când ești preluat în interior și consultat, este vorba de analize, de investigații, care durează.

Ai nevoie de un computer tomograf, poate că trebuie să aștepți, dacă nu este ceva foarte urgent, poate o jumătate de oră. Ai nevoie de o radiografie, la fel.

Ți se recoltează sânge, ai nevoie de rezultatele analizelor. Poate e nevoie de consult de specialitate.

Astea sunt motive pentru care pacientul așteaptă, dar asta nu înseamnă că pacientul nu este băgat în seamă, nu este luat în considerare și nu este supravegheat”’, a spus Raed Arafat.

Acesta a menționat că timpul de așteptare este parte din acest sistem.

”Nu poți să îl reduci la zero, poți să îl scurtezi, să îl îmbunătățești” a adăugat Raed Arafat.

Șeful DSU i-a felicitat pe cei implicați în realizarea proiectului prin care secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost extinsă și dotată cu aparatură performantă, printr-o investiție de 2,5 milioane de euro.

”Este la un nivel foarte înalt, este o unitate de primiri urgențe care respectă toate reglementările pe care le avem naționale și care sunt, în egală măsură, și după standardele pe care le găsim în alte țări care au sisteme avansate de medicină de urgență.

Spațiile sunt mai mari, sunt mai multe capacități și dotare. Ca mod de lucru va fi mult mai sigur pentru pacienți”, a mai spus Raed Arafat.

Şeful DSU a participat, sâmbătă, la inaugurarea noii secţii UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, extinsă şi dotată cu aparatură performantă, printr-o investiţie de 2,5 milioane de euro.

