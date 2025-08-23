Connect with us

Eveniment

Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU: Nu este ”un fast-food medical”. Secția de la Alba Iulia este ”la nivel de top”

Publicat

acum 4 secunde

Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU: Nu este ”un fast-food medical”. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, prezent sâmbătă la inaugurarea noii secții UPU a spitalului din Alba Iulia, a afirmat că aceasta este ”la nivel de top”, asemenea celor din țări avansate. El a spus că pacienții trebuie să înțeleagă faptul că o astfel de secție nu este ”un fast-food medical”, unde să stai doar cinci minute.

”Vreau să subliniez că ceea ce am văzut este la nivel de top. Adică este o unitate de primiri urgențe cum găsiți în țări foarte avansate. Însă, trebuie să se înțeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical.

Aici nu este vorba despre o unitate unde intri, ai pretenții să fie făcut totul în cinci minute și să ieși de acolo cum te duci să cumperi un sandviș de la un fast-food.

Și acolo aștepți, și aici aștepți, pentru că sunt motive de așteptare”, a declarat șeful DSU.

Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU

El a adăugat că, în primul rând, pacientul este luat prin triaj, în funcție de priorități.

”Prioritățile nu sunt primul venit primul servit. Prioritățile sunt după gravitatea și potențialul de agravare a cazului.

În al doilea rând, când ești preluat în interior și consultat, este vorba de analize, de investigații, care durează.

Ai nevoie de un computer tomograf, poate că trebuie să aștepți, dacă nu este ceva foarte urgent, poate o jumătate de oră. Ai nevoie de o radiografie, la fel.

Ți se recoltează sânge, ai nevoie de rezultatele analizelor. Poate e nevoie de consult de specialitate.

Astea sunt motive pentru care pacientul așteaptă, dar asta nu înseamnă că pacientul nu este băgat în seamă, nu este luat în considerare și nu este supravegheat”’, a spus Raed Arafat.

Acesta a menționat că timpul de așteptare este parte din acest sistem.

”Nu poți să îl reduci la zero, poți să îl scurtezi, să îl îmbunătățești” a adăugat Raed Arafat.

Șeful DSU i-a felicitat pe cei implicați în realizarea proiectului prin care secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost extinsă și dotată cu aparatură performantă, printr-o investiție de 2,5 milioane de euro.

”Este la un nivel foarte înalt, este o unitate de primiri urgențe care respectă toate reglementările pe care le avem naționale și care sunt, în egală măsură, și după standardele pe care le găsim în alte țări care au sisteme avansate de medicină de urgență.

Spațiile sunt mai mari, sunt mai multe capacități și dotare. Ca mod de lucru va fi mult mai sigur pentru pacienți”, a mai spus Raed Arafat.

Şeful DSU a participat, sâmbătă, la inaugurarea noii secţii UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, extinsă şi dotată cu aparatură performantă, printr-o investiţie de 2,5 milioane de euro.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU: Nu este ”un fast-food medical”. Secția de la Alba Iulia este ”la nivel de top”
Evenimentacum 42 de minute

VIDEO Raed Arafat la Alba Iulia: Există burnout la o parte din medicii de la UPU, care poate fi eliminat prin personal suficient
Evenimentacum O oră

Accident pe Transalpina: O persoană a căzut cu motocicleta într-o râpă. A fost solicitat ajutorul unui elicopter
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

VIDEO: Cum arată noua secție UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. A fost inaugurată în prezența lui Raed Arafat
Administrațieacum 3 zile

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Economieacum 3 ore

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice. Comunicat oficial
bani pensii
Economieacum o zi

Plafonul de scutire de TVA crește din septembrie. Ce trebuie să facă firmele care au depășit vechiul plafon
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum 2 zile

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM
Evenimentacum 9 ore

Miriam Bulgaru, calificată în semifinale la turneul ITF de la Bistrița. Este una dintre favoritele competiției
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

23 august la Alba Iulia, în perioada comunistă. „Ridicam cartonașul și ieșea Trăiască Pacea”
horoscop de weekend
Evenimentacum 8 ore

Horoscop de weekend 23-24 august 2025. Sfârșit de săptămână de tranziție și energie revitalizantă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 secunde

Raed Arafat, despre timpii de așteptare la UPU: Nu este ”un fast-food medical”. Secția de la Alba Iulia este ”la nivel de top”
Evenimentacum 42 de minute

VIDEO Raed Arafat la Alba Iulia: Există burnout la o parte din medicii de la UPU, care poate fi eliminat prin personal suficient
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Educațieacum 3 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Mai mult din Educatie