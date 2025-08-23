Îmbătrânire bruscă după 50 de ani. Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care fenomenul se accelerează

Îmbătrânire bruscă după 50 de ani: Cercetările recente arată că organismul uman nu îmbătrânește în mod liniar, ci traversează perioade de accelerare dramatică. Concret, de la 50 de ani, procesul devine mult mai rapid.

Studiile din 2024 și 2025 au identificat mai multe „puncte de inflexiune” critice, potrivit G4Media. Este vorba, spre exemplu, despre o cercetare ale cărei rezultate au fost prezentate în Cell de o echipă de cercetători chinezi, conduși de Guang-Hui Liu.

Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat 516 probe din 13 tipuri de țesuturi umane colectate de la 76 de donatori de organe cu vârste cuprinse între 14 și 68 de ani, care au decedat în urma unor traumatisme cranio-cerebrale.

Probele de țesut au inclus probe cardiovasculare, digestive, respiratorii, endocrine și musculo-scheletice, precum și probe ale sistemului imunitar, pielii și sânge.

În continuare, cercetătorii au documentat tipurile de proteine găsite în probele de organe și țesuturi, permițându-le să creeze ceea ce Liu a numit „un atlas proteomic al îmbătrânirii”.

Concluzia studiului a fost publicată de Medical News Today: punctul principal de accelerare este în jurul vârstei de 50 de ani. Cercetarea arată că traiectoria de îmbătrânire a țesuturilor și organelor devine mai abruptă după această vârstă.

Alte perioade critice:

44 de ani: Schimbări dramatice biomoleculare apar la mijlocul anilor 40, arată un studiu de la Stanford.

peste 50 de ani – viteza de îmbătrânire accelerează vizibil: crește riscul de boli cardiovasculare, neurodegenerative și metabolice. Sistemul imunitar devine mult mai slăbit (fenomen numit imunosenescență).

60 de ani: Multe schimbări dramatice se întâmplă la începutul anilor 60, ceea ce nu este surprinzător, deoarece multe riscuri de boli legate de vârstă cresc în acel moment.

