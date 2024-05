Zilele Muzicale Carl Filtsch la Sebeș: Concert cu o pianistă din Japonia și muzică clasică. Programul evenimentului

Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș organizează un eveniment omagial dedicat memoriei muzicianului Carl Filtsch (1830-1845), născut la Sebeș.

Este considerat unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XIX-lea și cel mai strălucit discipol al marilor compozitori Frédéric Chopin și Franz Liszt.

Deși s-a stins la o vârstă fragedă (15 ani), Carl Filtsch s-a remarcat în viața culturală a vremii sale, în cele mai importante centre ale Europei: Budapesta, Viena, Wiesbaden, Baden-Baden, Paris și Londra.

Monumentul său funerar, dăltuit în marmură, se găseşte în cimitirul San Michele din Veneţia.

Program

DUMINICĂ, 26 MAI 2024, ORA 18:00, BISERICA EVANGHELICĂ SEBEȘ, concert omagial în compania pianistei Chiyo Hagiwara, invitată specială din Japonia.

În program: Carl Filtsch – Choral, Romanze ohne Worte, Impromptu Ges-dur, Mazurka, Etude Op.10; Josef Filtsch – Chant de berceau Op.11, La résignation Elégie

Op.14, Mazurka Op.13, No.1, Romances sans paroles Op.12; Carl Filtsch – 6 little preludes, Impromptu b-moll, Barcarolle, Etude Op.8, Das Lebewohl von Venedig.

MARȚI, 28 MAI 2024, ORA 12:00, BISERICA EVANGHELICĂ SEBEȘ, concert educativ, „Harmony of sounds”, în compania muzicienilor: Florin Păcurar – dirijor, Damian Emma – flaut, Tabela Bebeșelea – flaut, Beatriz Marc – flaut, Radu Beșliu – clarinet, Daria Romoșan – clarinet, Ovidiu Borz – fagot, Mihaela Roșiu – vioară,

Mihai Almășan – vioară, Andrei Bulac – vioară, Irene Marc – violă, Yoneko Mariț – violă, Cătălin Pop – violoncel, Darius Clamba – violoncel, Petru Mazilu – pian, David Butuc – percuție,

Repertoriu: Bela Bartok – Romania folk dances, W. A. Mozart – Ouvertura „La Clemenza din Tito”, George Enescu – Balada pentru vioară, Amazing Grace – arr.

Laurențiu Muntean, Overcomer – arr. Laurențiu Muntean, Movie Music Medley – J. Williams, Ennio Morricone, Klaus Badelt, Hava Nagila Medley – Moshe

Nathanson, arr. Onișor Rodilă, Viva la vida – Coldplay, arr. Temmie the Music master, What makes You beautiful – One direction, The piano guys, arr. Petru Mazilu.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News