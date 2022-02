Ziua siguranței pe internet, marcată de elevii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. Activități comune cu polițiștii

Se apropie Valentine’s Day, sărbătoarea cunoscută în toată lumea ca fiind dedicată iubirii și celor îndrăgostiți. Însă un reprezentant al bisericii spune că iubirea nu ar trebui celebrată doar într-o singură zi și explică de ce nu ar trebui marcată această sărbătoare.

”De ce nu sărbătorim noi Valentine’s Day? Vreau să vedem înșelarea în care se află unii care nu știu ce este, pe de-o parte, o sărbătorire și, pe de altă parte, de ce biserica nu sărbătorește iubirea doar într-o zi.

Iubirea este viața noastră și nu poți să spui că sărbătorești dragostea o zi pe an. Noi trăim iubirea în fiecare zi, iar bunul creștin nu poate trăi fără să iubească.

Deci noi nu putem să trăim fără să iubim și totuși nu sărbătorim Valentine’s Day”, susține preotul Vasile Ioana, citat de dcnews.ro.

”Bărbații necăsătoriți, mai puternici în luptă decât cei căsătoriți”

Preotul amintește de cine a fost Sfântul Valentin.

”Sfântul Valentin a fost un preot care locuia undeva lângă Roma, între 213-270, în vremuri de persecuție. Împăratul Claudius avea campanii militarii și a descoperit că bărbații necăsătoriți sunt mult mai puternici în luptă decât bărbații căsătoriți.

Descoperind asta, împăratul a interzis căsătoriile astfel încât toți tinerii să meargă la luptă și să poată câștiga toate campaniile militare.

În fața acestei realități, preotul Valentin îi cununa în taină. A cununat sute și sute de cupluri care se iubeau, dar pentru că nu voiau să păteze iubirea, el îi căsătorea. Împăratul a auzit ce făcea, l-a băgat în temniță și astfel, Valentin a murit.

Sfântul Valentin este sfântul iubirii legiuite, nu al iubirii desfrânate și fără angajamente. Sfântul Valentin nu e nicidecum altceva decât un sfânt ocrotitor al familiilor căsătorite”, a mai spus preotul Vasile Ioana.

Valentine’s Day – originea sărbătorii

În fiecare an, la 14 februarie, este sărbătorită Ziua îndrăgostiţilor sau Valentine’s Day, când îndrăgostiţii din întreaga lume îşi dăruiesc bomboane de ciocolată, flori şi cadouri în numele dragostei.

Poetul englez medieval Geoffrey Chaucer a fost prima persoană care a marcat Ziua Îndrăgostiţilor, ca fiind ziua celebrării iubirii, în poezia sa „Parliament of Foules” din 1475.

Între versurile sale se aflau şi următoarele:

„For this was sent on Seynt Valentyne’s day

Whan every foul cometh ther to choose his mate”.

În termeni moderni, versurile ar spune: „Aceasta a fost de ziua Sfântului Valentin, când fiecare pasăre vine acolo să-şi aleagă perechea”.

Aceste rânduri reflectau credinţa larg răspândită în Evul Mediu că păsările îşi alegeau perechea la mijlocul lunii februarie. Această credinţă s-a suprapus peste Ziua Sfântului Valentin, care a devenit „sfântul patron al îndrăgostiţilor”.

Cel mai vechi mesaj scris de Sf. Valentin

Saluturile cu ocazia acestei zile erau populare în Evul Mediu, însă mesajele scrise au început să apară abia după 1400.

Cel mai vechi mesaj scris de Sf. Valentin, care există încă, a fost o poezie scrisă în 1415 de Charles, duce de Orleans, soţiei sale, în timp ce era închis în Turnul Londrei, în urma capturării sale în bătălia de la Agincourt.

Mesajul scris face parte acum din colecţia de manuscrise a Bibliotecii Britanice din Londra, Marea Britanie. Câţiva ani mai târziu, se pare că regele Henry al V-lea a angajat un scriitor pe nume John Lydgate pentru a compune o „valentină” către Catherine de Valois.

În Marea Britanie, această zi a început să fie populară prin secolul al XVII-lea. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, era ceva obişnuit ca prietenii şi îndrăgostiţii din toate clasele sociale să schimbe mici mărturii de afecţiune sau note scrise de mână, iar până la 1900 felicitările tipărite au început să înlocuiască scrisorile scrise în urma îmbunătăţirilor aduse tehnologiei de imprimare.

Felicitările gata făcute erau o modalitate uşoară pentru oameni de a-şi exprima emoţiile într-un moment în care exprimarea directă a sentimentelor proprii era descurajată.

Tarifele poştale mai ieftine au contribuit, de asemenea, la creşterea popularităţii trimiterii de felicitări de Ziua Îndrăgostiţilor.

Probabil că americanii au început să schimbe „valentine” făcute manual la începutul anilor 1700. În anii 1840, Esther A. Howland (1828-1904) a început să vândă primele „valentine” produse în serie din America.

Femeia de afaceri, cunoscută şi sub numele de „Mama Îndrăgostiţilor”, a realizat creaţii elaborate cu dantelă reală, panglici şi poze colorate.

Potrivit Greeting Card Association, doar în SUA, astăzi, sunt trimise aproximativ 190 de milioane de felicitări de Ziua Îndrăgostiţilor, această zi fiind a doua cea mai mare sărbătoare a anului, după Crăciun.

Ziua Îndrăgostiţilor, adoptată în mai multe ţări europene

Ziua Îndrăgostiţilor a fost adoptată în mai multe ţări europene, între care şi România, în ţări de pe continentul asiatic, precum China şi Coreea de Sud, în America de Sud şi Africa, Australia.

În alte ţări, Valentine’s Day este văzută ca ziua în care membrii familiei îşi arată dragostea unul faţă de celălalt, dar şi faţă de prieteni.

Unele tradiţii includ şi cadouri pentru copii, iar altele dovezi de apreciere între prieteni. În acelaşi timp, multe alte ţări au propria lor sărbătoare dedicată iubirii.

În acest sens, amintim Dragobetele, care este sărbătorit de români la 24 februarie, şi care păstrează unele atribuţii ale zeului dragostei în mitologia romană, Cupidon, fiind patronul dragostei şi al bunei dispoziţii.

surse: dcnews.ro, agerpres.ro

