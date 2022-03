1 martie: Semnificația mărțișorului, micul simbol care vestește primăvara, legat cu fir alb și roșu. Tradiții și obiceiuri

A șasea zi de invazie a rușilor în Ucraina. Capitala și marile orașe au rămas sub controlul forțelor ucrainene. Zone de la marginea Kievului și a orașului Harkov au fost ținta unor tiruri cu rachete, iar blindatele au încercat să-și creeze un culoar pentru a înainta spre zona centrală.

Imagini suprinse de satelit arată o coloană formată din câteva sute de vehicule militare ruseşti care se întinde pe o lungime de 27 de kilometri şi care avansează în direcţia Kiev.După miezul nopții au fost postate imagini cu o coloană de blindate și camione în mișcare.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că forțele ruse încearcă să se apropie de capitala Ucrainei, Kiev, dar încă se află în afara centrului orașului.

Ucrainenii „rezistă destul de eficient în jurul Kievului”, a adăugat Kirby. „Au făcut ca rușii să se deplaseze mai spre sud. În mod clar continuăm să vedem forțele ruse mergând mai departe – sau încercând să se apropie”, a mai spus John Kirby, potrivit CNN.

Artileria rușilor pare că nu mai ține cont dacă obuzele și rachetele lovesc în zone locuite de civili. Unele rachete au căzut pe străzi circulate, dar spre norocul persoanelor care se aflau în zone nu au explodat.

Luni a fost o zi plină atât pe frontul de luptă, dar și pe plan al discuțiilor. După cinci zile de luptă, cele două tabere s-au văzut la Belarus și au avut o primă sesiune de negocieri.

Din primele informații negocierile s-au terminat fără nici o decizie concretă, iar peste câteva zile va avea loc o altă o altă sesiune de negocieri. Mai mult de atât, în timp ce la cele două delegații erau la negocieri, Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Rusia a cerut ca regiunea Crimeei să fie recunoscută oficial și mai mult de atât a cerut demilitarizarea Kievului.

Putin a semnat, de asemenea, o lege prin care companiile exportatoare sunt obligate să își convertească în ruble 80% din veniturile lor valutare primite de la 1 ianuarie 2022.

Pe front a fost o zi neagră, zeci de civili au murit și sute au fost rănite în urma atacurilor cu rachete rusești din orașul Harkov, anunță luni, autoritățile din Ucraina.

Consilierul ministrului de Interne Anton Herashchenko a făcut anunțul. „Harkov a fost atacat masiv cu rachete. Zeci de morți și sute de răniți”, a scris consilierul pe Facebook.

Armata ucraineană a descoperit în camioanele capturate sute de cutii în care se aflau kituri militare de hrană pentru soldații ruși cu care Putin vrea să cucerească Ucraina.

Aceștia au arătat că rațiile militarilor ruși care sunt angrenați în invazia Ucrainei, sunt expirate de 7 ani. Au fost postate și imagini cu aceste kituri de supraviețuire expirate.

În imagini se observă că data fabricării a fost 10.04.2013 iar data expirării 10.02.2015.

The #Ukrainian military showed what the #Russian ration consists of

Its expiration date was seven years ago pic.twitter.com/3xhQlCY0Cf

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022