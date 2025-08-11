Connect with us

Eveniment

Lucrări de Picasso, Dalí, Matisse, Kandinsky, Chagall și mulți alții, expuse la Alba Iulia. Vernisaj al artistului ZuZu Caratănase

Publicat

acum 4 secunde

Mai multe lucrări ale unor pictori celebri vor putea fi văzute la Alba Iulia, începând din data de 13 august. Este vorba lucrări semnate de Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, René Magritte, André Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

În cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Taberei Internaționale de Artă Plastică „Inter-Art”, va avea loc miercuri, 13 august, ora 17:30, la Sala Unirii din Alba Iulia, vernisajul expoziției „Reveritus sum”, semnată de reputatul artist ZuZu Caratănase.

Evenimentul aduce în prim-plan 15 lucrări aparținând unor figuri emblematice ale artei moderne internaționale, precum: Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, René Magritte, André Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

Expoziția reprezintă o premieră absolută în peisajul cultural românesc, reunind creații de o valoare artistică excepțională, provenite din colecția privată a distinsului George Șerban — unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România contemporană.

Organizatorii acestui eveniment sunt:

  • Consiliul Județean Alba
  • Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
  • Societatea Civilă de Avocați „Șerban & Asociații”
  • Fundația „Inter-Art” Aiud

Partenerii implicați în realizarea expoziției includ:

  • Uniunea Artiștilor Plastici din România
  • Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
  • Departamentul pentru Relații Interetnice
  • Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
  • Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud
  • U.M. 01684 Alba Iulia

Expoziția „Reveritus sum” va fi deschisă publicului în perioada 13 august – 16 noiembrie 2025, iar accesul este gratuit.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Lucrări de Picasso, Dalí, Matisse, Kandinsky, Chagall și mulți alții, expuse la Alba Iulia. Vernisaj al artistului ZuZu Caratănase
Actualitateacum 42 de minute

Bărbat din Meteș, prins băut la volan. Polițiștii l-au dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei
Evenimentacum 58 de minute

COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de 37°C și nopți tropicale. Meteorologii anunță disconfort ridicat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan
Administrațieacum 3 ore

Lucrările programate pe conducta de apă din Alba Iulia, amânate din motive tehnice
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anaf
Economieacum 2 ore

Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar – contabile. Analiză
Economieacum 3 ore

Datoriile firmelor vor fi la vedere. Guvernul va reduce lista informațiilor considerate secret fiscal
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 3 ore

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Ilie Matei ”Omul șoselelor” la Alba Iulia: Ce spune despre împărțirea șoferilor de TIR între suveraniști și proeuropeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 5 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 3 ore

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august 2025. Perioadă plină de energie și transformări pozitive pentru majoritatea zodiilor
Evenimentacum 4 ore

Veta Biriș, marea doamnă a muzicii populare românești, împlinește 76 de ani. Viața și cariera cântăreței născute în Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Evenimentacum 4 zile

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 5 ore

11 august Bacalaureat 2025, sesiunea a doua: Proba la Limba și literatura română. Câți candidați s-au înscris în județul Alba
Educațieacum 24 de ore

Copiii de la școala de vară ”Curcubeul prieteniei” din Petrești, vizitați de polițiști. Oră de educație rutieră interactivă
Mai mult din Educatie