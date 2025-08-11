Lucrări de Picasso, Dalí, Matisse, Kandinsky, Chagall și mulți alții, expuse la Alba Iulia. Vernisaj al artistului ZuZu Caratănase

Mai multe lucrări ale unor pictori celebri vor putea fi văzute la Alba Iulia, începând din data de 13 august. Este vorba lucrări semnate de Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, René Magritte, André Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

În cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Taberei Internaționale de Artă Plastică „Inter-Art”, va avea loc miercuri, 13 august, ora 17:30, la Sala Unirii din Alba Iulia, vernisajul expoziției „Reveritus sum”, semnată de reputatul artist ZuZu Caratănase.

Evenimentul aduce în prim-plan 15 lucrări aparținând unor figuri emblematice ale artei moderne internaționale, precum: Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, René Magritte, André Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

Expoziția reprezintă o premieră absolută în peisajul cultural românesc, reunind creații de o valoare artistică excepțională, provenite din colecția privată a distinsului George Șerban — unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România contemporană.

Organizatorii acestui eveniment sunt:

Consiliul Județean Alba

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Societatea Civilă de Avocați „Șerban & Asociații”

Fundația „Inter-Art” Aiud

Partenerii implicați în realizarea expoziției includ:

Uniunea Artiștilor Plastici din România

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Departamentul pentru Relații Interetnice

Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud

U.M. 01684 Alba Iulia

Expoziția „Reveritus sum” va fi deschisă publicului în perioada 13 august – 16 noiembrie 2025, iar accesul este gratuit.

