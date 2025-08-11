COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de 37°C și nopți tropicale. Meteorologii anunță disconfort ridicat

COD GALBEN de caniculă: Se vor înregistra temperaturi de până la 37°C și nopți tropicale. Meteorologii anunță disconfort termic ridicat pentru următoarele 24 de ore. Două județe din sud sunt sub Cod Roșu de temperaturi extreme.

Județul Alba se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, conform avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă de luni, 11 august, ora 10:00, până marți, 12 august, ora 10:00.

Alerta meteorologică vizează fenomene de caniculă și disconfort termic ridicat, precum și apariția nopților tropicale în zonele afectate.

Temperaturi extreme și disconfort termic

Potrivit prognozei meteorologice, în ziua de luni (11 august), indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va genera un disconfort termic considerabil pentru populație.

Temperaturile maxime în județul Alba vor oscila între 33 și 37 de grade Celsius, transformând ziua într-una extrem de călduroasă și greu de suportat, mai ales în intervalele orare de vârf.

Temperaturile minime vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade, însă pe arii restrânse din județ, acestea vor rămâne peste pragul de 20°C, caracterizând astfel o noapte tropicală.

Recomandări pentru populație

Autoritățile locale recomandă următoarele măsuri de precauție pe durata codului galben:

Evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orar 10:00-18:00

Hidratarea corespunzătoare – consumul a cel puțin 2-3 litri de apă pe zi

Purtarea de îmbrăcăminte ușoară și de culori deschise

Aerisirea locuințelor în orele dimineții și serii

Atenție sporită pentru persoanele vârstnice, copii și cele cu afecțiuni cronice

Se recomandă reprogramarea activităților fizice intense pentru orele mai răcoroase ale zilei.

Meteorologii avertizează că acest episod de caniculă face parte dintr-un val de căldură mai amplu care afectează sud-estul Europei în această perioadă.

Avertizarea cod galben rămâne în vigoare până marți, 12 august, ora 10:00. Populația este sfătuită să urmărească actualizările meteorologice și să respecte recomandările autorităților.

