Bărbat din Meteș, prins băut la volan. Polițiștii l-au dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei

Un bărbat de 56 de ani din Meteș a fost prins de polițiști în timp ce conducea băut, au transmis luni, reprezentanții IPJ Alba.

La data de 10 august 2025, în jurul orei 10:30, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Meteș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Meteș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,78 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

