12 noiembrie – Ziua mondială a pneumoniei: Boala infecțioasă care ucide mai multe vieți de copii decât malaria, SIDA și rujeola

Pneumonia este cea mai mare cauză de mortalitate infecţioasă atât la copii, cât şi la adulţi, cel puţin 2,5 milioane de persoane murind anual din cauza ei. Menită să sensibilizeze opinia publică, Ziua mondială a pneumoniei îşi propune să facă cunoscut tuturor că pneumonia este o boală care poate fi prevenită şi tratată.

Pneumonia este o boală curabilă şi prevenibilă care afectează aproape 155 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani şi ucide 1,6 milioane de copii în fiecare an. Aceasta o face să fie ucigaşul numărul 1 al copiilor sub 5 ani, ucigând mai multe vieţi tinere decât malaria, SIDA şi rujeola, potrivit Agerpres.ro

Cu toate acestea, mai multe popoare nu sunt conştiente de numărul devastator de decese provocate de pneumonie. Din acest motiv, pneumonia nu a fost o prioritate pe agenda globală de sănătate şi rareori este mediatizată în presă.

Instituită pentru prima dată în 2009, Ziua mondială a pneumoniei (#WorldPneumoniaDay) a fost fondată de Coaliţia Globală împotriva Pneumoniei Copiilor, formată din aproape o sută de organizaţii.

Scopul acestei zile a fost acela de a educa şi de a informa publicul cu privire la pericolele pe care le implică neglijarea afecţiunilor care duc la pneumonie sau care sunt legate de aceasta şi de a încuraja factorii de decizie politică şi organizatorii de la nivel local să combată pneumonia.

Streptococcus pneumoniae este bacteria comună care provoacă pneumonia. Simptomele principale ale pneumoniei includ febră, frisoane, tuse, dificultăţi de respiraţie şi oboseală. Prin administrarea de antibiotice, pneumonia poate fi prevenită, prin controlul infecţiilor bacteriene şi fungice.

