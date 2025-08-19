Colaborare între Colegiul Militar „Mihai Viteazul” și Primăria Alba Iulia, pentru implicarea elevilor în activități extrașcolare

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” a propus recent tîncheierea unui parteneriat cu Primăria Alba Iulia, în vederea implicării elevilor în activități extrașcolare organizate cu sprijinul administrației locale, în domenii precum educaţie civică, cultură, mediu, sport etc.

Un proiect de hotărâre în acest sens, privind încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Alba Iulia și instituția de învățământ, urmează să fie aprobat în curând în Consiliul Local.

Potrivit reprezentanților administrației locale, Primăria Alba Iulia organizează anual o serie de activităţi extracurriculare dedicate elevilor, cu scopul de a:

promova implicarea civică și spiritul comunitar;

susține performanţa şi creativitatea;

încuraja participarea tinerilor la viaţa publică locală;

sprijini dezvoltarea personală a elevilor prin educaţie non-formală.

În acest context, se propune încheierea unui protocol de colaborare cu Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, una dintre unităţile de învățământ de prestigiu ale municipiului, pentru facilitarea participării active a elevilor în activităţile organizate de Primărie.

Colaborarea vizează implicarea elevilor Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” în activităţi extraşcolare, precum:

participarea elevilor la concursuri tematice şi festivaluri culturale;

implicarea în acţiuni de ecologizare, plantare, reciclare;

ateliere educaţionale, conferinţe şi sesiuni de informare;

expoziţii, simulări de administraţie publică;

alte activități extraşcolare.

Potrivit raportului de specialitate, prin încheierea acestui protocol de cooperare se va asigura un parteneriat durabil între cele două părţi, pe o perioadă de 10 ani, pentru a asigura consolidarea parteneriatului instituţional între administraţia publică locală şi mediul educaţional, în beneficiul formării tinerilor din Alba Iulia.

