Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare prin asumarea răspunderii. Ce conține

Cel de-al doilea pachet de măsuri care va conține reforma companiilor de stat, a administrației publice, a pensiilor magistraților, dar și introducerea unor noi taxe, ar putea fi adoptat săptămâna viitoare de Guvern. PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, prin asumarea Guvernului.

„Undeva săptămâna viitoare, nu pot să vă spun o zi foarte clară, dar probabil marţi, miercuri, joi este foarte probabil ca premierul să vină şi să susţină acest pachet”, a menţionat prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

Cel de-al doilea pachet de măsuri ar urma să mai conțină reforma din Sănătate, proiectul pentru eliminarea unor facilități din companiile de stat și eliminarea privilegiilor membrilor Consiliilor de Administrație, potrivit Digi24.

În același timp, al doilea pachet de măsuri va include și introducerea sau creșterea unor taxe, cum ar fi:

25 de lei pentru fiecare colet de până la 150 de euro provenit din zone extracomunitare;

creșterea plafonului maxim al bazei anuale al contribuției de asigurări de sănătate (CASS) la 90 de salarii minime brute pe țară pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente;

majorarea cotelor de impozitare pentru câștigurile de la bursă, la 2% și 4%, în funcție de perioada de timp în care au fost deținute titlurile de valoare;

creșterea capitalului social pentru companii, la 8.000 de lei;

