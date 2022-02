1,6 milioane de firme şi PFA, obligate să se înscrie în SPV, până la 1 martie. Ce probleme vor avea cei fără cont în sistem

Albaiulianul Nicolae Stanciu s-a transferat în China, la nou-promovata Wuhan Three Towns FC. Mutarea reprezintă un mare pas înainte pentru fostul mijlocaș de la Slavia Praga. Acesta va încasa un salariu de cinci ori mai mare decât la campioana Cehiei.

Jucătorul român s-a transferat de la Slavia Praga la Wuhan Three Towns FC, echipă nou-promovată în prima ligă din îndepărtata țară asiatică. Wuhan a achitat 4 milioane de euro pentru a-l aduce pe Nicolae Stanciu. Adică exact cât a plătit Slavia Praga în iulie 2019, pentru a-l lua de la Al Ahli, din Arabia Saudită.

Nicolae Stanciu și-a luat rămas bun de la echipa cehă și fanii acesteia. El a câștigat două titluri de campion și o Cupă a Cehiei și a jucat alături de Slavia Praga în sferturile de finală Europa League.

Nicolae Stanciu a semnat un contract pe trei sezoane la Wuhan Three Towns FC, cu un salariu uriaș, de 3 milioane de euro pe sezon, de cinci ori mai mult decât la Slavia Praga.

Românul a fost prezentat oficial miercuri pe pagina de Instagram a celor de la Wuhan FC.

Mijlocașul român a transmis un mesaj suporterilor formației chineze, pe care i-a asigurat că vrea să îi facă fericiți.

View this post on Instagram A post shared by Wuhan Three Towns F.C. (@wuhanthreetownsfc)

„Salut! Sunt Nicolae Stanciu. Sunt fericit să ajung la Wuhan Three Towns. Sper ca în acest an să realizăm lucruri frumoase împreună. Abia aştept să ajung în China şi să fac toţi fanii fericiţi”, a transmis Nicolae Stanciu prin intermediul paginii de Instagram a celor de la Wuhan Three Towns FC.

