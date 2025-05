2-5 iunie: Misiune oficială a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) la Alba Iulia și în județul Alba

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, anunță desfășurarea unei misiuni oficiale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), în perioada 2-5 iunie 2025, în România. Această vizită, de o importanță strategică pentru municipiul Alba Iulia și județul Alba, are loc în urma unei inițiative comune a Ministerului și a OECD.

Pe parcursul misiunii, experți internaționali vor colecta date calitative și cantitative care vizează identificarea celor mai eficiente strategii de guvernanță și investiții, evaluarea capacităților de inovare și a mecanismelor locale de finanțare, precum și analiza relațiilor dintre Alba Iulia și zonele rurale învecinate, din perspectiva serviciilor publice, mobilității și dezvoltării economice regionale, aspecte care vor fundamenta elaborarea raportului OECD pe orașe intermediare.

Activitățile care se vor desfășura la București, Alba Iulia și în județul Alba, în această perioadă, se vor concentra pe dialogul cu autoritățile centrale, autoritățile regionale și locale, pe tematici economice, educaționale, sociale și de inovare, alături de actori economici, societatea civilă, instituții de cultură, mediul academic și alți actori implicați activ în dezvoltarea comunităților locale, cu accent pe zona urbană metropolitană din România, pentru a înțelege mai bine structurile de coordonare, modul de furnizare a serviciilor publice, interdependențele economice și modele de co-guvernanță teritorială.

Întâlnirile de lucru vor avea loc începând de luni, 2 iunie, la București – la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar din 3 iunie acestea vor fi găzduite de municipiul Alba Iulia, la Palatul Principilor Transilvaniei, în prezența reprezentanților Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, ai Primăriei Municipiului Alba Iulia, ai Consiliului Județean Alba și ai ADR Centru, ale altor autorități regionale și locale, instituții de învățământ, mediul de afaceri din zonele rurale care compun zona metropolitană, producători locali, reprezentanți ai asociațiilor și ONG-urilor din municipiu.

Scopul acestor dezbateri este ca OECD să evalueze și să înțeleagă structurile de coordonare, furnizarea serviciilor publice și interdependențele economice din regiune. În perioada 4-5 iunie, vor fi organizate vizite în teren la diverși producători locali, la zona de dezvoltare economică Alba Iulia – Ciugud și la obiective de patrimoniu UNESCO din județul nostru.

„În contextul în care România se află, în prezent, în proces de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, este o deosebită onoare pentru noi să găzduim această Misiune OECD de documentare dedicată orașelor intermediare din Europa. Alba Iulia este unul din cele 6 orașe selectate la nivel global de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în cadrul inițiativei europene „Unlocking the Potential of Intermediary Cities for Regional Development” („Valorificarea potențialului orașelor intermediare pentru dezvoltarea regională”), alături de alte 5 orașe din Franța, Italia, Letonia, Cehia și Germania. Atragerea de fonduri nerambursabile, proiectele, inițiativele smart city și dezvoltarea sustenabilă a orașului nostru au adus Alba Iulia în „vizorul” OECD care, dintre toate orașele din România, a ales Alba Iulia și ne-a pus pe harta activităților sale”, a declarat Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

La rândul său, Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a precizat: „Ne bucurăm să fim gazda unei vizite de o asemenea amploare și relevanță internațională, organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și Primăria Municipiului Alba Iulia. Faptul că județul Alba a fost selectat pentru această misiune confirmă nu doar potențialul său de dezvoltare, ci și eforturile susținute pe care le-am depus în ultimii ani pentru a crea un cadru administrativ performant, deschis către inovație și investiții durabile. Pentru noi, această vizită reprezintă o oportunitate valoroasă de a reflecta împreună – la nivel local, național și internațional – asupra modului în care putem construi politici publice eficiente, care să răspundă realităților din teritoriu și să reducă disparitățile între zonele urbane și cele rurale.”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Raul Ioan Citește toate articolele Raul Baciu a intrat în echipa Alba24 în anul 2011. Scrie despre administrație, proiecte de investiții și lucrări de interes public. Este pasionat de fotografie și videografie, deține certificări de pilot la distanță (pilot de drone), este un împătimit de tehnologie și gadgeturi și un vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News