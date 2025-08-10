Legea privind libertatea mass-media a intrat în vigoare pe tot teritoriul Uniunii Europene. Principii

Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce stabilește principiul informării ca bun public și protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în cadrul pieței interne, intră deplin în vigoare de vineri, 8 august. Statele membre trebuie să o aplice.

„Ziua de 8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a EMFA – un reper pentru libertatea presei în UE. Dar valoarea ei adevărată va fi măsurată în acțiune, nu în cuvinte.

Acum începe adevărata muncă: să ne asigurăm că fiecare stat membru implementează EMFA pe deplin și cu fidelitate. Libertatea mass-media nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democrației noastre”, a declarat vicepreședinta PE Sabine Verheyen, care conduce grupul de lucru al PE ce monitorizează implementarea legii.

Exprimându-și preocuparea față de „declinul libertății presei în diferite părți ale Europei”, președinta Comisiei CULT a PE, eurodeputata germană Nela Riehl, a cerut, la rândul ei, statelor membre „să implementeze legea cu diligență”, conform unui comunicat de presă al Parlamentului European, citat de Agerpres.

Noi reguli pentru protejarea libertății mass-media

În februarie 2024, Parlamentul și Consiliul au adoptat noi reguli pentru protejarea libertății mass-media, precum și a independenței jurnaliștilor în UE. Regulamentul a început să se aplice progresiv în UE începând cu luna mai 2024, dar prevederile sale cheie intră în vigoare de la 8 august 2025.

Legea europeană crește transparența asupra proprietății organelor mass-media și a alocării publicității de stat, consolidează independența media publice și asigură o protecție robustă pentru jurnaliști și sursele lor, notează PE în comunicat.

Pentru a asigura vizibilitate și pluralism, platformele digitale trebuie să se abțină de la a șterge arbitrar sau restricționa conținutul media independent.

