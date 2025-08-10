Rovinieta 2025: Peste 100 de camere video pe drumuri din țară, pentru control rovinietă. LISTA locațiilor

Rovinieta 2025: În țară sunt amplasate peste 100 de camere pentru control rovinietă. Acestea sunt instalate pe drumuri naționale și autostrăzi. Șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi.

Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi.

Taxa de drum, supranumită și rovinietă, este obligatorie pentru toate autovehiculele care circulă pe drumuri naționale, europene, expres și pe autostradă. Aceasta trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin o zi sau de maximum un an, potrivit Mediafax.

Pentru a identifica șoferii care circulă fără a avea rovinietă valabilă, CNAIR a montat 110 camere video. Acestea sunt amplasate pe toate drumurile naționale și pe autostrăzi. Camerele sunt conectate la un sistem automatizat de monitorizare, conectat la baza națională de date cu vehicule pentru care s-a achitat taxa de drum.

Camerele fotografiază vehiculul, iar softul automatizat „citește” numărul de înmatriculare. Dacă acesta nu e identificat în baza de date, înseamnă că mașina respectivă nu are rovinieta valabilă. Caz în care se emite o alertă iar un ofițer de poliție va analiza imaginile și va face o verificare suplimentară în baza de date.

Dacă se confirmă că pentru mașina respectivă nu a fost achitată taxă de drum, polițistul va întocmi un proces verbal de sancționare. Amenda e trimisă prin poștă, acasă la proprietarul mașinii, indiferent de persoana care s-a aflat la volan.

Pe toate autostrăzile din România sunt montate camere de rovinietă.

„Acestea sunt amplasate în special în zona nodurilor rutiere, acolo unde se intră sau se iese de pe autostradă. De asemenea, camere de identificare a vehiculelor pentru care nu s-a plătit rovinietă sunt montate și pe toate drumurile naționale. Ele se găsesc, în special, în afara localităților”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Peste 100 de camere video pe drumuri din țară, pentru control rovinietă. LISTA locațiilor

În Alba, camere de rovinietă sunt pe DN1 zona Sebeș și pe autostrăzi.

DN1 – Bărcănești/Romanești (cameră dublă)

DN1 – Sebeș

DN1 – Oșorhei

DN1 – Timisul de Sus

DN1 – Sercaia

DN1 – Vălcele (cameră dublă)

DN1A – Măneciu

DN1B – Albești (cameră dublă)

DN1C – Jucu

DN1F – Românași

DN2 – Iacobesti

DN2 – Motca

DN2 – Nicolae Bălcescu (cameră dublă)

DN2 – Mărăcineni (cameră dublă)

DN2A – Giurgeni

DN2B – Lacu Sărat

DN3 – Cuza Vodă

DN5 – Călugăreni (cameră dublă)

DN6 – Mehadia

DN6 – Coșoveni

DN6 – Drăgănești Vlașca

DN6 – Sânnicolau Mare

DN7 – Nădlac

DN7 – Sacamas

DN7 – Călimănești/Seaca

DN11 – Sănduleni

DN11 – Lunca Calnicului

DN11– Harman (cameră dublă)

DN12 – Sfantu Gheorghe

DN12 – Sândominic

DN13 – Bălăușeri

DN13A – District Harghita

DN15 – Gârleni

DN15 – Sângeorgiu de Mureș

DN15 – Vaduri

DN15 – Călugăreni

DN17 – Tiha Bârgăului

DN17 – Vama

DN18 – Moisei

DN19 – Decebal

DN21 – Bărăganul

DN22 – Movila Miresii

DN22A – Cataloi

DN23 – Vulturu

DN24 – Cosmești

DN24 – Popricani

DN24 – Crasna

DN24B – Rîșești

DN25 – Șendreni

DN26 – Vânători

DN28 – Lețcani

DN29 – Baisa

DN38 – Movilița

DN55 – Bratovoești

DN56 – Podari

DN58 – Soceni

DN59 – Jebel

DN64 – Ionești

DN65 – Pielești

DN65A – Buzoești

DN66 – Drăguțești

DN66 – Băcia

DN67 – Budești

DN69 – Orțișoara

DN71 – Ulmi

DN72 – Brătășanca

DN73 – Râșnov

DN75 – Mihai Viteazu

DN79 – Arad.

frontiera Bechet

frontiera Calafat

frontiera Cenad

frontiera Giurgiu

frontiera Lunga

frontiera Naidăş

frontiera Nădlac II

frontiera Negru Vodă

frontiera Ostrov

frontiera Porțile de Fier I

frontiera Săcuieni

frontiera Turnu

frontiera Vălcani.

Locația exactă a acestor camere nu este specificată de CNAIR, ci doar zona generală în care sunt amplasate.

Rovinieta 2025: se scumpește din septembrie

Din septembrie, șoferii vor plăti mult mai mult pentru taxa de drum. Pentru autoturisme, tarifele pentru rovinietă, în funcție de perioada aleasă de fiecare șofer, arată astfel:

1 zi – 17.5 lei (3.5 euro)

10 zile – 30 de lei (6 euro)

30 de zile – 47.5 lei (9.5 euro)

60 de zile – 75 de lei (15 euro)

12 luni – 250 de lei (50 euro).

Pentru restul categoriilor de vehicule, prețurile vor rămâne la fel. Tarifele sunt stabilite în euro, astfel că prețul rovinietei va fluctua în funcție de cursul valutar din luna respectivă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News