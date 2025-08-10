Connect with us

Alarmă falsă: Incendiu de vegetație la Alba Iulia. Intervin pompierii pentru stingerea focului

acum 2 ore

Un incendiu de vegetație a izbucnit duminică, 10 august, pe raza municipiului Alba Iulia. 

Mai exact în jurul orei 21.20, pompierii din Alba Iulia s-au deplasat cu o autospecială de stingere, în raza giratoriului de la iesirea de pe autostrada Alba Iulia Sud.

La fața locului pompierii intervin cu o autospecială de stingere.

UPDATE 21.42: După ce au ajuns la fața locului indicat în urma apelului la 112, pompierii au comunicat că incendiul nu se confirmă.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

