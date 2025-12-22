Educație
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației. El a ajuns ministru pe locurile alocate în Coaliție pentru PNL, dar a rămas independent susținut de acest partid
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, este cotat cu cele mai mari șanse de a prelua portofoliul cel mai dur lovit de măsurile de austeritate aplicate deja prin Legea Bolojan, scrie Edupedu.
Ministrul a confirmat oficial că pleacă din funcție: „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”.
Daniel David nu ar fi fost de acord cu tăierile de fonduri de la universități, scrie presa centrală.
