Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026. Guvernul a pregătit măsurile fiscale pentru viitoarea ședință de Guvern. Documentul reglementează, printre altele, majorarea salariului minim, înghețarea salariului în sectorul bugetar, măsuri noi legate de E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, dar și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru partide.

Guvernul a pregătit un nou pachet de măsuri fiscale și bugetare, incluse în așa-numita „ordonanță trenuleț”, document care stabilește direcțiile economice pentru perioada următoare, scrie Antena 3.

Proiectul prevede atât măsuri cu impact direct asupra veniturilor populației, cât și decizii care vizează mediul de afaceri și colectarea la bugetul de stat, unele dintre ele urmând să intre în vigoare etapizat, începând cu anul 2026.

Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026: Ministerul Muncii a publicat, vineri, proiectul pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Spre exemplu, aproape 1,76 milioane de salariați vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit documentului. Măsura este totuși controversată pentru că este respinsă de mediul de afaceri.

Măsurile din noua ordonanță, care vor fi aprobate în viitoarea ședință de Guvern, vizează:

majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei.

punctul de amendă va fi majorat la 216,2 lei de la 1 iulie 2026.

reducere IMCA (impozitul pe cifra de afaceri) la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 (prevederile se aplică până la data de 31 decembrie 2026)

măsuri urgente pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA, în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderență produse energetice

implementarea Programului naţional "Masă sănătoasă" finanţat de la bugetul de stat

majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027. De la 1 ianuarie 2028 să crească la 8 lei.

veniturile parlamentarilor, tăiate cu 10%.

subvenţia alocată partidelor politice se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

operatorii economici ai autorităților locale și centrale care au pierderi trebuie să prezinte planuri de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, care trebuie transmise AMEPIP și spre informare Guvernului, anual, până la finele primului trimestru al anului.

vocherele de energie de 50 lei/lună vor fi acordate și în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

înghețarea salariile în sistemul bugetar.

în sistemul bugetar. menţinerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizaţiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană şi altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025.

valoarea mesei calde acordate pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul de lucru în subteran, plafonată la 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obţinut.

menţinerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificaţiilor şi a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025.

Bani pentru autoritățile locale

Începând cu data de 1 ianuarie 2026 şi până la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2026, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă până cel târziu la data de 8 a lunii în curs sume corespunzătoare următoarelor cote:

a) 15% la bugetul local al județului;

b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 22% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice.

